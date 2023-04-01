Sultangazi'de 2 çocuk 4 milyon değerindeki altın dolu çantayla kaçtı!

İstanbul Sultangazi'de 2 çocuk 4 milyon değerindeki içinde altın dolu çantayı çalıp kaçtı. Ayrıca bir de 100 bin lira dolu para çantasını da çalarak kayıplara karıştı.

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Sultangazi'de 2 çocuk 4 milyon değerindeki altın dolu çantayla kaçtı!

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde dün öğlen 15.00 sıralarında Cebeci Mahallesi’nde Cebeci Yolu üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanına altın toptancılığı yapan E.A., Sultangazi’deki müşterilerini ziyaret etti. İddiaya göre E.A.’yı yaşları 8 ila 12 arasındaki 2 çocuk takip etti. Çocuklar tarafından takip edilen E.A., bulunduğu kuyumcudan çıkarak bir başka kuyumcuya girdi. E.A., içinde 4 milyon değerinde altın ve yaklaşık 100 bin TL paranın bulunduğu çantayı yere bıraktı. E.A. kuyumcuya girmeden saniyeler önce kuyumcuya giren 2 çocuk, E.A.’nın çalışanlarla sohbet etmesini fırsat bilerek, yerdeki çantayı alıp hızla kaçtı. E.A., durumu polise haber verdi. Olay yerine gelerek çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemeler sonrası çantayı çalan 2 çocuğu tespit eden polis, çocukları yakalamak için çalışma başlattı. Polis merkezine giderek ifade veren E.A çocuklardan şikayetçi oldu.


2 ÇOCUK KAŞLA GÖZ ARASINDA ÇANTAYI ÇALDI

Yaşanan hırsızlık olayı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki çocuğun kuyumcuda oyalandıkları, çocuklardan birinin yere çömelerek ayakkabısını bağlar gibi yaparak yerdeki çantayı aldığı ve daha sonra kuyumcudan ayrıldıkları görülüyor.

Sultangazi'de 2 çocuk 4 milyon değerindeki altın dolu çantayla kaçtı!

MESLEKTAŞLARINI UYARDI

Başına gelenler hakkında konuşan E.A., “Ben mağazalara ürün temin ediyorum. Güzergahlarıma uğrarken ikinci güzergahım olan Sultangazi’ye geldim. Müşterime geldikten 15 dakika sonra fiş keserken çantamı yere ayağımın dibine koydum, sonra bakınca çantamın olmadığını fark ettim. İlk başta şaka zannettim ama sonradan çalındığını fark ettim. Ben peşlerine koştum ama çocuk olduklarını bilmiyordum, iki küçük kız çocuğu olduğunu gördüm ve şok oldum. Meslektaşlarıma tavsiyem asla çantalarını yanlarından ayırmasınlar” dedi.

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