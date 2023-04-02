Otobüs şoförünü bıçakla rehin alıp kaçırdı! Zonguldak ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı!

Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisi Samsun- Ordu karayolu üzerinde saat 18.00 sıralarında yaşandı. Alınan bilgilere göre Zonguldak Hopa seferi yapan yolcu otobüsü Samsun'dayken otobüste bulunan yolculardan F.K.'nın elinde bıçakla yolculara saldırdı. Saldırısı sonrasında ise bıçak zoruyla otobüsün kaptanını rehin alıp otobüsü kaçırdığı ihbarı üzerine Dikbıyık Jandarma Komutanlığı ekipleri alarma geçti. Jandarma ekipleri Samsun-Ordu karayolunda güvenlik önlemi alarak yolcu otobüsünün geçişini beklemeye başladı.

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ŞOFÖRÜN JANDARMA İLE İŞ BİRLİĞİ

Jandarma ekipleri şoföre telefon ile ulaşarak otobüsten yolcu indirmesi gerektiğine zanlıyı ikna etmesini istedi. Jandarma ekiplerinin otobüse müdahalesi sonrası zanlı F.K bıçakla şoföre saldırdı.

YOLCULAR ARAÇTAN TAHLİYE EDİLDİ

Jandarma ekipleri araçtaki yolcuları güvenlik bir şekilde tahliye ederken, bıçaklı şahsın tehditleri üzerine kaptan aracı Çarşamba istikametine hareket ettirerek yoluna devam etti. Otobüsü takibe alan Jandarma ekipleri, Çarşamba ilçe girişinde otobüsün önü polis tarafından durdurulması üzerine araca binmeyi başaran jandarma ekipleri şüpheli şahsı etkisiz hale getirerek elindeki bıçağı alıp gözaltına aldı. F.K. jandarma tarafından Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. F.K.'nın saldırısı sonucu kaptan ile muavinin hafif şekilde yaralandıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.