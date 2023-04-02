"Anlatmaya gerek yok" diyen fenomen dayıdan yeni video! Herkesi güldürdü!

Elazığ'da şelale videosu çekerken 'Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz' repliği ile bir anda fenomen olan İsa Sezeroğlu, bu kez de karlı dağı anlattı. O anlar yine izleyenleri gülümsetti.

"ANLATMAYA GEREK YOK"

Palu ilçesinin Bozçanak köyünde yaşayan 55 yaşındaki İsa Sezeroğlu'nun yıllar önce çektiği Deregozer şelalesini anlattığı video, yeğeni tarafından sosyal medyada paylaşılmış ve Sezeroğlu burada kullandığı 'Anlatmaya gerek yok' repliği ile fenomen olmuştu. Kendine has anlatımı, şivesi ve repliği ile video, paylaşım rekoru kırmıştı. İlk videosu çok beğenilince seri halinde yeni videolar yayınlayan Sezeroğlu, bu sefer de yaylada dağda kalan karı anlattı. O anlar yine binlerce paylaşım alarak yüzleri gülümsetti.