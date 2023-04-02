Kastamonu'da bir yük gemisi karaya oturdu!

Alınan bilgilere göre Kastamonu'nun Cide ilçesinde Alayazı köyü mevkiinde Yunanistan'ın Pire Limanından Gürcistan'ın Poti Şimanına giden Antigua Barbuda bayraklı Maren adlı konteyner gemisi, sürüklenerek karaya oturdu.

GEMİ PERSONELLERİ YARDIM İSTEDİ

Gemide bulunan personelin ihbarı üzerine İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri geminin olduğu bölgeye giderek tedbir aldı. Geminin çekilmesi için çalışma başlatılacağı öğrenildi. Gemi personellerinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.