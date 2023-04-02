Bekçiler devriye gezerken yaralı buldu! Bıçaklanan adam hastaneye kaldırıldı! Bursa'da gece devriyesi atan bekçiler bankta oturan bir kişinin yaralı olduğunu fark etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.