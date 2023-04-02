Bekçiler devriye gezerken yaralı buldu! Bıçaklanan adam hastaneye kaldırıldı!

Gece saatlerinde 03.00 sıralarında Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bölgede devriye atan gece kartalları bankta Taner D. ile karşılaştı.
BACAĞINDAN BIÇAKLANMIŞ HALDE BULUNDU
Şahsın sol bacağının kanlar içinde olduğunu gören bekçiler durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık görevlileri Taner D.’nin bacak kısmından bıçakladığını tespit etti. Olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri yaralı adamı Çekirge Devlet Hastanesine sevk etti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.