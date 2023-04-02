Kolonya içen yaşlı adam hayatını kaybetti!

Edinilen bilgilere göre, Karasu’ya gelen üç kişi, Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi üzerindeki bir tatil sitesinde konakladı. Şahıslardan biri, kolonya içtikten sonra yere yığıldı.

KOLONYA İÇTİ HAYATINI KAYBETTİ

Arkadaşlarının durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahale neticesinde 61 yaşındaki İsmail Aydemir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısı’nın incelemeleri sonrası Aydemir’in cansız bedeni, Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.