Yeşilçam filmleri gerçek oldu! İçeceklerine ilaç atıp uyuttular sonra da dolandırdılar!

İzmir'de polis ekiplerinin 'Günbatımı Operasyonu'nda turistlerin banka hesaplarını ele geçiren çete çökertildi. Çetenin eğlence mekanlarına gelen turistlerin içeceklerine kokusuz aseton atarak uyuttukları ve kredi kartlarından yüklü miktarda para çektikleri tespit edildi.

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Yeşilçam filmleri gerçek oldu! İçeceklerine ilaç atıp uyuttular sonra da dolandırdılar!

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente gelen yabancı ve yerli turistlerin banka/kredi kartları ve mobil bankacılık şifrelerini korkutma, sindirme, darp ve tehdit yöntemiyle, bazılarını içkilerine uyuşturucu ve uyarıcı madde katarak etkisiz hale getirerek, bazılarını da kandırarak ele geçiren şebekeyi tespit etti.

Yeşilçam filmleri gerçek oldu! İçeceklerine ilaç atıp uyuttular sonra da dolandırdılar!

KENDİ HESAPLARINA PARA TRANSFER ETTİLER

Yürütülen çalışmalarda ele geçirilen hesapların şüpheli şahıslara ait birden fazla pos cihazından çekildiği, hesaplardan yüksek meblağda paraların kendi banka hesaplarına transfer edildiği, iş yeri sahibi, yetkilisi ve çalışanı konumunda bulunan şüphelilerin söz konusu eylemleri uzun zamandan bu yana gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

Yeşilçam filmleri gerçek oldu! İçeceklerine ilaç atıp uyuttular sonra da dolandırdılar!

ÇETE ÇÖKERTİLDİ 26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen polis ekipleri, Özel Harekat polisinin de desteğiyle il genelinde 12 eğlence mekanı ve 25 ikamet olmak üzere 37 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda hedef 26 şüphelinin tamamı yakalandı. Şebeke üyelerinin ülke genelinde birçok vatandaşı dolandırdığı, müştekilerden yaklaşık 1 milyon lira tutarında haksız kazanç elde ettikleri ve elde edilen paranın şüpheli şahıslar arasında para transferi ve pos çekimi olarak paylaşıldığı tespit edildi.

Yeşilçam filmleri gerçek oldu! İçeceklerine ilaç atıp uyuttular sonra da dolandırdılar!

MÜŞTERİLERİN İÇECEKLERİNE "KOKUSUZ ASETON" ATTILAR

Yapılan çalışmalarda, çete üyelerinin iş yerlerine gelen müşterileri içeceklerine 'kokusuz aseton' atarak sersemlettikleri ve kredi kartlarından binlerce lira çekerek dolandırdıkları belirlendi. Dolandırılan vatandaşların daha sonra kendilerine ulaşarak paralarını geri istediği, şüphelilerin de kendilerini oyaladıkları mesajlaşmalar ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 10 şüpheli savcılık kararıyla emniyetten salıverildi. Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 8'i çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aralarında çete lideri H.A.'nın da bulunduğu 8 zanlı tutuklandı.

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