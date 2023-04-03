Kongo Cumhuriyetinde yeni bir toprak kayması! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ikinci bir toprak kayması daha yaşandı. Yaşanan felaket sonrası ise 19 kişi hayatını kaybetti. Kaybolan kişiler için ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Kongo Cumhuriyetinde yeni bir toprak kayması! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ikinci bir heyelan daha yaşandı. Kuzey Kivu eyaletindeki Bulwa köyünde dün sabah saatlerinde şiddetli yağışlar nedeniyle toprak kayması meydana geldi.

19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, en az 19 kişinin hayatını kaybettiği, ölü sayısının artmasının beklendiği ifade edildi. Toprak kaymasının meydana geldiği sırada yaklaşık 25 kadın ve çocuğun akarsu kenarında çamaşır yıkadığı belirtildi. Kayıp kişileri arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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