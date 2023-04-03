Kongo Cumhuriyetinde yeni bir toprak kayması! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ikinci bir heyelan daha yaşandı. Kuzey Kivu eyaletindeki Bulwa köyünde dün sabah saatlerinde şiddetli yağışlar nedeniyle toprak kayması meydana geldi.
19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, en az 19 kişinin hayatını kaybettiği, ölü sayısının artmasının beklendiği ifade edildi. Toprak kaymasının meydana geldiği sırada yaklaşık 25 kadın ve çocuğun akarsu kenarında çamaşır yıkadığı belirtildi. Kayıp kişileri arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.