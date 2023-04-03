Kongo Cumhuriyetinde yeni bir toprak kayması! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti! Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ikinci bir toprak kayması daha yaşandı. Yaşanan felaket sonrası ise 19 kişi hayatını kaybetti. Kaybolan kişiler için ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.