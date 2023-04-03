Bel fıtığı ameliyatı olan kadına yanlış kan verildiği iddia edildi! Kadın hayatını kaybetti!

Van'da 32 yaşındaki bir kadın bel fıtığı ameliyatı için özel bir hastaneye gitti. Genç kadın ameliyat sonrası fenalaştı ve hayatını kaybetti. Hastanenin ise kadına ameliyat esnasında yanlış kan verildiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bel fıtığı ameliyatı olan kadına yanlış kan verildiği iddia edildi! Kadın hayatını kaybetti!

32 yaşındaki kadı bel fıtığı şikayetiyle gittiği özel bir hastanede yanlış kan verilmesi sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi. Özel hastanenin önünde gazetecilere açıklama yapan yeğeni Soner Kaya, Makbule Kaya'yı bel fıtığı ameliyatı olması için hastaneye getirdiklerini belirtti.

"YANLIŞ KAN VERDİKLERİNİ 3 GÜN BOYUNCA SAKLADILAR"

Ameliyattan sonrası Makbule Kaya'nın yüzünde şişkinliğin olduğunu belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Hemşire narkozun etkisi olduğunu söyledi. Daha sonra sırtından kan geldi ve bir süre sonra yoğun bakıma kaldırıldı. Görevlilerle konuştuğumuzda 'normaldir, geçecek' dediler. Yoğun bakımda yanlış kan verdiklerini 3 gün boyunca sakladılar. Kızılay ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nden de gizlediler. Sorduğumuza 'gerekli cihazları alıyoruz' dediler. Üniversite hastanesinden cihaz alamayınca hastamızı oraya gönderdiler."

VAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HAREKETE GEÇTİ

Ameliyat sonrası durumu giderek kötüleşen hastanın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirten Kaya, "Hastamızı günlerce denek olarak kullandılar. Öldürdükten sonra hastaneye sevk ettiler. Sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk." ifade etti. Van Cumhuriyet Başsavcılığı ise hastane yönetiminin de suç duyurusu üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bel fıtığı ameliyatı olan kadına yanlış kan verildiği iddia edildi! Kadın hayatını kaybetti!

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