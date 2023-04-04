Kaçırıla oğlunu kurtarmak için kaputta 40 kilometre yol gitti! O anne ise olay hakkında ilk kez konuştu!

Düzce'de eski eşi tarafından kaçırılan çocuğunu kurtarmak için aracın üzerinde 40 km boyunca yol giden anne korku dolu o dakikaları anlattı. Yetkililerden yardım isteyen anne; "beni düşürmek için arabayı sağa sola çevirdi" dedi.

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Kaçırıla oğlunu kurtarmak için kaputta 40 kilometre yol gitti! O anne ise olay hakkında ilk kez konuştu!

Düzce'de çocuğu eski eşi tarafından kaçırılan kadın, aracın kaputuna tutunarak kilometrelerce yol giden anne herkesi korkutmuş ve o anlar saniye saniye kayıt altına alınmıştı.
D-100 Karayolu üzerinden Anadolu Otoyolu'na çıkan A.O.Ş., Gölyaka gişelerinde polis ekipleri tarafından durdurulmuş Kaput üzerine tutunarak yaklaşık 20 kilometre yol giden S.Ş. ise bir aracın çarpması sonucu yere düşerek yaralandı. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle anne hastaneye kaldırıldı. Baba A.O.Ş. ise çocuğuyla birlikte olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"BENİ DÜŞÜRMEK İÇİN ARABAYI SAĞA SOLA ÇEVİRDİ"

Anne ise yaşanan olayla ilgili ilk kez konuşarak yetkililerden yardım istedi. Anne S.Ş yaptığı açıklamada, "Arabanın kaputuna kendimi atmak zorunda kaldım, ne kadar gittiğimi bilmiyorum. Yarım saat 45 dakika falan gittim. O hızla beni düşürmek için arabayı sağa sola çevirdi. Ben ölmedim yaşıyorum şu anda ama öldükten sonra haber olmak istemiyorum. Evdeki çocuklarım da eski eşim yüzünden defalarca bu olayları yaşadı. Dün gece ben ölmüş olabilirdim. Lütfen ölmeden önce sesimi duyun. Sabah onun tehditleriyle uyandım. Kuzenlerini de alıp gelmiş bizi tehdit etti. Yeter artık böyle yaşamak istemiyorum." dedi.

Kaçırıla oğlunu kurtarmak için kaputta 40 kilometre yol gitti! O anne ise olay hakkında ilk kez konuştu!

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