Antalya'da yük gemisi battı! Arama kurtarma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor!

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Gine Bissau bayraklı bir kuru yük gemisi battı. Gemiden 5 kişi kurtarılırken 9 kişi için ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

YAYINLAMA
Google News
Antalya'da yük gemisi battı! Arama kurtarma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor!

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Gine Bissua bayraklı bir gemi gece saat 03.47’de İskenderun’dan İzmail/Ukrayna’ya intikal etmekte ticari geminin batmak üzere olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgede bulunan tüm gemilere genel acil yardım çağrısı yapıldı.

Antalya'da yük gemisi battı! Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor!

ACİL YARDIM ÇAĞRISI SONRASI EKİPLER BÖLGEYE GİTTİ

Olay mahalline 1 Sahil Güvenlik korveti, 7 Sahil Güvenlik botu, 2 Sahil Güvenlik helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik uçağı sevk edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik helikopteri tarafından deniz yüzeyinde tespit edilen 2 kişi kurtarılarak Finike’de acil sağlık personeline teslim edildi. Gemideki 3 kişi de bölgede seyir halinde bulunan bir ticari gemi tarafından kurtarıldı.

Antalya'da yük gemisi battı! Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor!

GEMİDE TOPLAMDA 14 MÜRETTEBAT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Arama Kurtarma faaliyetlerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı 2 Fırkateyn ve 2 Helikopter ile destek verilmektedir. “Gemide Suriye uyruklu toplam 14 mürettebat olduğunun tespit edilmesi üzerine kayıp olan 9 mürettebatın bulunması maksadıyla başlatılan arama kurtarma faaliyetine devam edilmektedir. Olay ile ilgili Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır."

İlgili Haberler
Fiyatı görenlerin gözlerini yaşarttı! Kuru Soğanın kilosu cep yaktı!
Fiyatı görenlerin gözlerini yaşarttı! Kuru Soğanın kilosu cep yaktı!
Salı Pazarı’nda tarih kokan dükkan!Osmanlıdan kalma bir çok ürüne ev sahipliği yapıyor!
Salı Pazarı’nda tarih kokan dükkan!Osmanlıdan kalma bir çok ürüne ev sahipliği yapıyor!
Başkan Mehmet Sekmen'in çabalarıyla Erzurum'un kentsel dönüşüm sorunları hızla çözüme kavuşuyor!
Başkan Mehmet Sekmen'in çabalarıyla Erzurum'un kentsel dönüşüm sorunları hızla çözüme kavuşuyor!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Fiyatı görenlerin gözlerini yaşarttı! Kuru Soğanın kilosu cep yaktı!
Fiyatı görenlerin gözlerini yaşarttı! Kuru Soğanın kilosu cep yaktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! En düşük emekli maaş ve bayram ikramiyeleri Resmi Gazetede yayımlandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! En düşük emekli maaş ve bayram ikramiyeleri Resmi Gazetede yayımlandı!
Salı Pazarı’nda tarih kokan dükkan!Osmanlıdan kalma bir çok ürüne ev sahipliği yapıyor!
Salı Pazarı’nda tarih kokan dükkan!Osmanlıdan kalma bir çok ürüne ev sahipliği yapıyor!
SON DAKİKA : Filipinler'in kuzeyindeki Catanduanes eyaletinin Viga bölgesinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
SON DAKİKA : Filipinler'in kuzeyindeki Catanduanes eyaletinin Viga bölgesinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Haberler
Kandil destekli HDP açık açık Kılıçdaroğlu'na oy istedi: “Bir oy Kemal Kılıçdaroğlu’na bir oy Yeşil Sol Parti’ye”
Kandil destekli HDP açık açık Kılıçdaroğlu'na oy istedi: “Bir oy Kemal Kılıçdaroğlu’na bir oy Yeşil Sol Parti’ye”
CHP'de istifalar yaşanacağını iddia eden Mehmet Sevigen: Asıl kıyamet ayın 9'unda kopacak! Aday listesi belirlendikten sonra...
CHP'de istifalar yaşanacağını iddia eden Mehmet Sevigen: Asıl kıyamet ayın 9'unda kopacak! Aday listesi belirlendikten sonra...
Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı
Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı
Antalya'da yük gemisi battı! Arama kurtarma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor!
Antalya'da yük gemisi battı! Arama kurtarma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor!
Hulusi Akar Yunanistan Savunma Bakanı ile Hatay'da bir araya geldi!
Hulusi Akar Yunanistan Savunma Bakanı ile Hatay'da bir araya geldi!
Kaçırılan oğlunu kurtarmak için kaputta 40 kilometre yol gitti! O anne ise olay hakkında ilk kez konuştu!
Kaçırılan oğlunu kurtarmak için kaputta 40 kilometre yol gitti! O anne ise olay hakkında ilk kez konuştu!
Çok Okunanlar
Başkan Mehmet Sekmen'in çabalarıyla Erzurum'un kentsel dönüşüm sorunları hızla çözüme kavuşuyor!
Başkan Mehmet Sekmen'in çabalarıyla Erzurum'un kentsel dönüşüm sorunları hızla çözüme kavuşuyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! En düşük emekli maaş ve bayram ikramiyeleri Resmi Gazetede yayımlandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! En düşük emekli maaş ve bayram ikramiyeleri Resmi Gazetede yayımlandı!
MHK başkanı Lale Orta, yeni uygulamayı açıkladı! "Her ay 1 gün belirleyelim kulüplerin gönderdiği pozizyonları açıklayalım"
MHK başkanı Lale Orta, yeni uygulamayı açıkladı! "Her ay 1 gün belirleyelim kulüplerin gönderdiği pozizyonları açıklayalım"
Milli eğitim bakanlığına alınacak 45 bin öğretmenin sözlü sınav merkezleri belli oldu
Milli eğitim bakanlığına alınacak 45 bin öğretmenin sözlü sınav merkezleri belli oldu
Bakan Muş açıkladı! İhracat Mart ayında rekora koştu!
Bakan Muş açıkladı! İhracat Mart ayında rekora koştu!
Tarih verildi! İstanbul'un incisi Kız kulesi turistlere kapılarını açıyor!
Tarih verildi! İstanbul'un incisi Kız kulesi turistlere kapılarını açıyor!
Yorumlananlar
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!
Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!
Eş zamanlı baskın yapıldı! Tapuda rüşvet operasyonunda 79 kişi gözaltına alındı!
Eş zamanlı baskın yapıldı! Tapuda rüşvet operasyonunda 79 kişi gözaltına alındı!
HDP seçim bildirgesinde neler var? İşte 2023 HDP'nin seçim vaatleri
HDP seçim bildirgesinde neler var? İşte 2023 HDP'nin seçim vaatleri