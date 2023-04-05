Beyzbol sopalı kavgada bir kişi hayatını kaybetti! 6 kişi gözaltına alındı!

İstanbul Bağcılar'da bir tekstil şirketinde çıkan tartışmada taraflar birbirlerine beyzbol sopası, silah ve demir şişlerle saldırdı. Kavga sonrası ise 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.

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Beyzbol sopalı kavgada bir kişi hayatını kaybetti! 6 kişi gözaltına alındı!

İsanbul Bağcılarda 1 Nisan Cumartesi günü çıkan dehşet dolu kavgada detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre, yabancı uyruklu Bişar El Mısri ve Canan Çimen, komşu olan iki ayrı tekstil şirketiyle görev yapıyordu. Sabah saat 10.40 sıralarında Çimen ve çalışma arkadaşları nakliye yapacakları sırada iş yeri önüne komşu tekstil firmasının çalışanları araç park etti. O esnada iki firma çalışanları arasında silah, beyzbol sopaları ve demir şişlerin de kullanıldığı kavga çıktı.

KURŞUNLARIN HEDEFİ OLAN ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Kavga sırasından ateşlenen silahtan çıkan kurşunlar Canan Çimen’ e isabet etti. 43 yaşındaki adam kanlar içinde yere düşerken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede Canan Çimen'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olay üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, silahın Bişar El Mısri olduğu tespit edildi. Mısri ve kavgaya karışan 5 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan aramada, olayda kullanılan tabanca ve 2 tüfekle, beyzbol sopaları da aramalarda ele geçirildi.

Beyzbol sopalı kavgada bir kişi hayatını kaybetti! 6 kişi gözaltına alındı!

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