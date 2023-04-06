Karayolları duyurdu ve de uyardı! yurt genelinde bu yollara dikkat! bakım onarım nedeniyle kapanan yollar

Karayolları genel müdürlüğünden yapılan açıklamada yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiğini duyurdu..

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun Gelibolu Güney-Lapseki kavşakları 1-3. kilometrelerinde, 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadüklerinin bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle programa göre sağ şerit ve yaklaşım viyadükleri, uygun bulunan zaman aralığında sağ ve orta şeritler ile kuleler bölgesinde uygun bulunan zaman aralığında sol ve orta şeritler trafiğe kapatılıyor.

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ÇANAKKALE KÖPRÜSÜNDE BAKIM ONARIM VAR

Toprakkale-İskenderun (TİS) Otoyolu'nun Dörtyol-Payas kavşakları Özerli Viyadüğü'nde genleşme derzi çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Söke-Aydın Kuzey kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İzmir-Aydın istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritten gerçekleştiriliyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 56-61. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Bursa-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Bozüyük-Bursa istikametinden iki yönlü devam ediyor.

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NEVŞEHİR-AKSARAY YOLUNUN 16-22. KİLOMETRELERİNDE ÇALIŞMA VAR

Nevşehir-Aksaray yolunun 16-22. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 29-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

TRABZON-GÜMÜŞHANE YOLUNUN 50-55. KİLOMETRELERİND

Trabzon-Gümüşhane yolunun 50-55. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki şev temizlik çalışması nedeniyle yol kısa sürelerle trafiğe kapatılarak, ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 10-11. ve 22-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

ADIYAMAN-KAHTA-NİSSİBİ YOLUNUN 4-5. KİLOMETRELERİNDE ÇALIŞMA VAR

Adıyaman-Kahta-Nissibi yolunun 4-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan (Beşpınar Mesire Alanı) kontrollü devam ediyor.

Kaş-Demre-Finike yolunun 63-64. kilometrelerinde kanalizasyon altyapı çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.