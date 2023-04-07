Birleşmiş Milletler İsrail ve Lübnan savaş istemediğini duyurdu! Bölgede gerilim tırmanıyor!

İsrail güçleri Batı Şeria'daki saldırılarına başlamış ve bu gece de saldırılarına havadan devam etti. Bölgede gerilim artarken Lübnan'ın da İsrail'e 34 roket attığını duyurdu. Birleşmiş Milletlere iki ülkeden gelen açıklamada ise İsrail'in de Lübnan'ın da savaş istemediklerini belirttiklerini açıkladı.

YAYINLAMA
Google News
Birleşmiş Milletler İsrail ve Lübnan savaş istemediğini duyurdu! Bölgede gerilim tırmanıyor!

Batı Şeria, İsrail ve Gazze arasında yaşanan gerilim bitmiyor. İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya saldırmaları sonucu Müslümanların ibadeti engellenmiş bu kapsamda ise Filistinli Müslümanlar ile çatışma yaşanmıştı. İsrail güçleri ise Gazze'ye hava saldırısı düzenledi. Lübnan ile İSrail arasında yaşanan sınır gerilimi sonrası ise Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNIFIL), İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Lübnan-İsrail sınırında yaşanan gerginliğin akabinde yazılı açıklama yaptı.

"İSRAİL VE LÜBNAN SAVAŞ İSTMEİYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen UNIFIL Komutanı Aroldo Lazaro'nun her iki ülkenin yetkilileriyle görüşmesi neticesinde, "İsrail ve Lübnan savaş istemediklerini söyledi." ifadesini kullandı.

Açıklamada ayrıca, "Son 24 saatteki eylemler tehlikeli ve ciddi gerilim riski taşıyor. Tüm taraflara Mavi Hat boyunca tüm eylemlerini durdurması çağrısı yapıyoruz." denildi.

Birleşmiş Milletler İsrail ve Lübnan savaş istemediğini duyurdu! Bölgede gerilim tırmanıyor!

LÜBNAN İLE İSRAİL ARASINDA YAŞANANLAR

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırdı. İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı. İsrail Ordusu, roket saldırılarının, Hamas'ın Lübnan’da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini duyurmuş ve Hamas’ı sorumlu tutmuştu. İsrail Ordusu, topraklarından İsrail'e roket atılmasında Lübnan hükümetinin de sorumluluğu bulunduğunu belirtmişti.

Birleşmiş Milletler İsrail ve Lübnan savaş istemediğini duyurdu! Bölgede gerilim tırmanıyor!

İlgili Haberler
Süleyman Soylu duyurdu! Hakkari Alandüz bölgesinde Turuncu Kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu!
Süleyman Soylu duyurdu! Hakkari Alandüz bölgesinde Turuncu Kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu!
İsrail yine saldırıya geçti! Filistinlilerin ibadetine engellemek için saldırılarına devam ediyor!
İsrail yine saldırıya geçti! Filistinlilerin ibadetine engellemek için saldırılarına devam ediyor!
Donald Trump 34 suçtan hakim karşısına çıktı! Tutuklandı mı?
Donald Trump 34 suçtan hakim karşısına çıktı! Tutuklandı mı?
Zulüm bitmiyor! İsrail dün gece Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi! Saldırılar sabaha kadar devam etti!
Zulüm bitmiyor! İsrail dün gece Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi! Saldırılar sabaha kadar devam etti!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İsrail yine saldırıya geçti! Filistinlilerin ibadetine engellemek için saldırılarına devam ediyor!
İsrail yine saldırıya geçti! Filistinlilerin ibadetine engellemek için saldırılarına devam ediyor!
Donald Trump 34 suçtan hakim karşısına çıktı! Tutuklandı mı?
Donald Trump 34 suçtan hakim karşısına çıktı! Tutuklandı mı?
Zulüm bitmiyor! İsrail dün gece Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi! Saldırılar sabaha kadar devam etti!
Zulüm bitmiyor! İsrail dün gece Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi! Saldırılar sabaha kadar devam etti!
Cumhuriyetçi lider Mc Carthy: Donald Trump'a suçlama yöneltilmesiyle ilgili Bölge Savcısı'ndan hesap soracaklarını söyledi
Cumhuriyetçi lider Mc Carthy: Donald Trump'a suçlama yöneltilmesiyle ilgili Bölge Savcısı'ndan hesap soracaklarını söyledi
Son Haberler
2023 MHP İstanbul milletvekili aday listesi açıklandı! Pendik'ten 4 aday var! Meclise en yakın isim Murat Şahin!
2023 MHP İstanbul milletvekili aday listesi açıklandı! Pendik'ten 4 aday var! Meclise en yakın isim Murat Şahin!
İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı Kopuz gıda dalgalanmalarına dikkat çerekerek: "Sürdürülebilir bir gıda ekosistemi kurmalıyız"
İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı Kopuz gıda dalgalanmalarına dikkat çerekerek: "Sürdürülebilir bir gıda ekosistemi kurmalıyız"
Büyük Selçuklu Devleti Kurucusu Kimdir? Neler Yapmıştır
Büyük Selçuklu Devleti Kurucusu Kimdir? Neler Yapmıştır
Depremzedelere gezdirilen Çankırı'daki Yer Altı Tuz Şehri gezisi moral oldu
Depremzedelere gezdirilen Çankırı'daki Yer Altı Tuz Şehri gezisi moral oldu
Ay yolcuları kalmasın! NASA Ay'a gidecek olan ekibi duyurdu! Ay'a gidecek ilk siyahi insan ve kadın yer aldı!
Ay yolcuları kalmasın! NASA Ay'a gidecek olan ekibi duyurdu! Ay'a gidecek ilk siyahi insan ve kadın yer aldı!
Finlandiya resmen NATO üyesi oldu! 31'inci NATO üyesinin bayrağı göndere çekiliyor!
Finlandiya resmen NATO üyesi oldu! 31'inci NATO üyesinin bayrağı göndere çekiliyor!
Çok Okunanlar
MHP'nin 2023 milletvekili aday listesi açıklandı! 81 İl TAM LİSTE
MHP'nin 2023 milletvekili aday listesi açıklandı! 81 İl TAM LİSTE
Ayasun isminin anlamı nedir, Ayasun ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ayasun isminin anlamı nedir, Ayasun ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Aysuna isminin anlamı nedir, Aysuna ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Aysuna isminin anlamı nedir, Aysuna ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kırgız isminin anlamı nedir, Kırgız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kırgız isminin anlamı nedir, Kırgız ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Birdi iki oldu! Paris'in sembollerinden olan Eyfel'in yanına bir kule daha neden dikildi?
Birdi iki oldu! Paris'in sembollerinden olan Eyfel'in yanına bir kule daha neden dikildi?
ABD'de ilk kez bir başkan hakim karşısına çıkacak! Trump mahkeme yolunda!
ABD'de ilk kez bir başkan hakim karşısına çıkacak! Trump mahkeme yolunda!
Yorumlananlar
Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı
Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!
Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!
Eş zamanlı baskın yapıldı! Tapuda rüşvet operasyonunda 79 kişi gözaltına alındı!
Eş zamanlı baskın yapıldı! Tapuda rüşvet operasyonunda 79 kişi gözaltına alındı!