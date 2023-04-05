Donald Trump 34 suçtan hakim karşısına çıktı! Tutuklandı mı?

Trump'ın geçtiğimiz günlerde mahkeme karşısına çıkacağı tüm dünya basınında büyük yankı uyandırmıştı. Yetişkin film yıldızı Stormy Daniels'e sus payı olarak ödeediği yüklü miktarda ücret nedeniyle yargılanacak olan Trump dün Florida'dan TRUMP yazılı özel uçağı ile ayrılarak New York mahkemesine gitti. Trump’ın hakim karşısına çıkacağı Manhattan Ceza Mahkemesinin önü bir gün önceden basın mensuplarıyla doldu. Ayrıca Trump destekçileri de yalnız bırakmayarak mahkeme binasının önünde bekleyişlerini sürdürdü.

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Polis, mahkeme bölgesini demir bariyerlerle çevirerek etrafta geniş güvenlik önlemleri alırken, mahkeme bölgesinde bulunan sokak ve caddeler de trafiğe kapatıldı. Yoğun güvenlik önlemleri altında mahkeme binasına gelen Trump, burada Manhattan Başsavcılığı tarafından kendisine yöneltilen suçlamaları dinledi.

SAHTEKARLIK YAPMAKLA SUÇLANDI

16 sayfalık iddianamede Trump, 34 ayrı maddede, Stormy Daniels’e 130 bin dolarlık “sus payı” ödemesiyle ilgili olarak seçim kampanyası yasası ihlali ve söz konusu ödeme kapsamında işyeri kayıtlarında sahtekarlık yapmakla suçlandı.

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Savcılar, Trump'ın, 2016 seçimlerinin bütünlüğünü baltalamaya, adaylığını öne çıkarmak için hakkındaki olumsuz bilgileri bastırmaya yönelik yasa dışı bir komplonun parçası olduğunu savundu. Trump, hakkındaki suçlamaların hepsini “suçsuzum” diyerek sert bir şekilde reddederken, yargıç mahkemede Trump’ı toplumsal huzursuzluğa yol açabilecek söylemlerden kaçınması konusunda da uyardı.

Bir saatten fazla kaldığı mahkemeden ayrılan Trump çıkışta taraftarlarına el salladı, özel uçağı ile Florida’daki malikanesine geçmek için 8 araçlık konvoyu ile birlikte LaGuardia havalimanına doğru yola çıktı.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 4 ARALIK'TA

Trump’ın mahkeme salonunda yanında bulunan 4 avukatı, çıkışta medya mensuplarına açıklamalarda bulunarak, suçlamaların düşürülmesi için mücadele edeceklerini belirtti. ABD medyasında, Trump'ın davasının bir sonraki yüz yüze duruşma tarihinin New York'ta 4 Aralık olarak belirlendiği bilgileri paylaşıldı.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI

Suçlamalara “siyasi cadı avı” şeklinde tepki gösteren Trump, Florida’daki malikanesinden dün New York’a ifade vermek için özel uçağı ile gelmişti. Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan olarak kayıtlara geçti.

Kendisine yöneltilen suçlamaları eleştiren Trump, “Böyle bir şeyin Amerika’da olabileceğini asla düşünemezdim. Benim işlediğim tek suç, ulusumuzu onu yok etmeye çalışanlara karşı şiddetle savunmaktır.” ifadelerini kullandı.

Trump, savcıların hakkındaki suçlamaları “aşırı solcuların, ülkede daha önce görülmemiş bir ölçekte kitlesel seçim müdahalesi” şeklinde tanımlayarak, “Bu sahte dava sadece yaklaşan 2024 seçimlerine müdahale etmek için açıldı ve derhal düşürülmelidir.” diye konuştu.