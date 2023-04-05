5 Nisan 2023 Çarşamba Altın, Euro ve Dolar'da son durum! Tüm zamanların rekorunu kırdı!

Tüm zamanların rekorunu kıran Altın'daki yükseliş alıcıları tedirgin etmekte. Serbest piyasalarda da yaşanan yükseliş ile dünya genelinde bir krize yol açması endişe edici olsa da bu durumun ne reye kadar ilerleyeceği ise büyük merak konusu. 5 Nisan 2023 Çarşamba günü itibariyle Altın, Euro ve Dolar piyasasında son durum ne? Detaylar haberimizde...

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5 Nisan 2023 Çarşamba Altın, Euro ve Dolar'da son durum! Tüm zamanların rekorunu kırdı!

Türk vatandaşının gözü kulağı Atlın, Euro ve Dolar'daki dalgalanmalarda. Seçimin yaklaşmasıyla ve Amerika'da yaşanan Bankacılık krizlerinin ardından Donald Trump'ın tutuklanması dünya genelinde para piyasaları bir hayli yükseliş gösterdi. Bunun yanı sıra ise Altın'da yükseliş hız kesmeden artıyor. Piyasalarda ki yükseliş nereye kadar gidecek? gibi sorulara ise vatandaşlar yanıt arıyor. İşte 5 Nisan 2023 Çarşamba günü itibariyle ise Altın, Euro ve Dolar kurunda son durum...

5 Nisan 2023 Çarşamba Altın, Euro ve Dolar'da son durum! Tüm zamanların rekorunu kırdı!

SERBEST PİYASALARDA SON DURUM

Dolar 5 Nisan Çarşamba gününe alış fiyatı 19,23 satış fiyatı ise 19,24 TL'den işlem görüyor.

Euro'nun ise alış fiyatı 21,10 iken satış fiyatı ise 21,17 TL

İngiliz Sterlinin alış fiyatı 24 TL'den işlem görürken, satış fiyatı ise 24,28 TL olarak işlem gördü.

5 Nisan 2023 Çarşamba Altın, Euro ve Dolar'da son durum! Tüm zamanların rekorunu kırdı!

ALTIN PİYASASINDAKİ SON DURUM

Tüm zamanların en yüksek seviyesini gören altın piyasasında ise 5 Nisan 2023 Çarşamba günü itibariyle Gram altın alış fiyatı bin 250 TL Satış fiyatı ise bin 250 TL'den işlem görüyor.

Altın Ons alış fiyatı 2 bin 22 TL'den, satış fiyatı ise 2 bin 23 TL'den işlem görüyor.

Çeyrek Altın alış fiyatı 2 bin 07, satış fiyatı 2 bin 10 TL

Yarım altın alış fiyatı 4 bin 15, satış fiyatı ise 4 bin 20 TL

Cumhuriyet altını alış fiyatı 8 bin 28 TL'den işlem görürken satış fiyatı ise 8 bin 37 TL olarak işlem görüyor.

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