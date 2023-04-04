kılıçdaroğlu'nun "Darağacı ve ip" imalı seçim pankartı tartışmalara yol açtı

Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası için İstanbul, sokak ve caddelerinde asmış olduğu "darağacı ve ip" imalı seçim pankartı tartışmalara neden oldu.

YAYINLAMA
Google News
kılıçdaroğlu'nun "Darağacı ve ip" imalı seçim pankartı tartışmalara yol açtı

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde 6'lı masa olarak bilinen millet ittifakının ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili tartışmalar bir türlü bitmiyor. Kılıçdaroğlu'nun seçim için kullandığı "darağacı ip" imalı pankartlarını İstanbul sokak ve caddelerinde görenler gözlerine inanamadı.

kilic3.webp

SECCADEYE AYAKKABIYLA BASMASI TARTIŞMALARA NEDEN OLMMUŞTU

Son günlerde ayakkabılarıyla müslimanların kutsal olarak bildiği seccadenin üzerine basması ile tartışma konusu olan Kılıçdaroğlu'nun seçim pankartı olarak kullanılan pankartta darağacını andıran bir ağaca yine idam ipine benzetilerek asılı görseli İstanbul'un birçok cadde sokak ve reklam panolarında asılı olarak görenler tepkiyle karşıladı.

kemal2.jpg

KILIÇDAROĞLU'NUN "DARAĞACI VE İP" İMALI SEÇİM PANKARTI TARTIŞMALARA YOL AÇTI

kılıçdaroğlu'nun bu pankart sosyal medyada paylaşım yapılarak şiddetle eleştiri konusu oldu.

Bir vatandaş bu duruma sosyal medya hesabından tepki göstererek "Bahar gelecek diyen Kılıçdaroğlu'nun sokaklarda astığı pankartlar ilginç olmuş, darağacı ip imalı helalleşmek her fırsatta ayaklar altına alıp tehdit ve hakaret etmek midir? Şaşmıyorum bagajınız katliam yargısız infazlarla dolu" diye yorumda bulundu.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Millet ittifakında milletvekili sayısı krizi çıktı, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti kazan kaldırdı
Millet ittifakında milletvekili sayısı krizi çıktı, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti kazan kaldırdı
Muharrem İnce, adaylıktan çekilecek misiniz sorusuna çok net cevap verdi! "O iş bitti! bizim çekilmemizi gerekecek bir durum yok artık"
Muharrem İnce, adaylıktan çekilecek misiniz sorusuna çok net cevap verdi! "O iş bitti! bizim çekilmemizi gerekecek bir durum yok artık"
Erdoğan, "Unutmayın 14 Mayıs bir dönüm noktasıdır, iki farklı siyaset tarzı arasında bir tercihte bulunacaksınız"
Erdoğan, "Unutmayın 14 Mayıs bir dönüm noktasıdır, iki farklı siyaset tarzı arasında bir tercihte bulunacaksınız"
İYİ Parti'nin Ankara 2. bölgenin temayül yoklamasında kavga çıktı
İYİ Parti'nin Ankara 2. bölgenin temayül yoklamasında kavga çıktı
Son Haberler
kılıçdaroğlu'nun "Darağacı ve ip" imalı seçim pankartı tartışmalara yol açtı
kılıçdaroğlu'nun "Darağacı ve ip" imalı seçim pankartı tartışmalara yol açtı
MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenilen Trabzonspor Lig'den sonra Ziraat Türkiye kupasında da yok
MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenilen Trabzonspor Lig'den sonra Ziraat Türkiye kupasında da yok
Bakan Yanık, 89 milyar liranın üzerinde evde bakım yardımı ödemesi gerçekleştirdiklerini açıkladı
Bakan Yanık, 89 milyar liranın üzerinde evde bakım yardımı ödemesi gerçekleştirdiklerini açıkladı
Ay yolcuları kalmasın! NASA Ay'a gidecek olan ekibi duyurdu! Ay'a gidecek ilk siyahi insan ve kadın yer aldı!
Ay yolcuları kalmasın! NASA Ay'a gidecek olan ekibi duyurdu! Ay'a gidecek ilk siyahi insan ve kadın yer aldı!
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Seçime değil de savaşa gidiyormuşuz gibi bir izlenim ediniyorum
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Seçime değil de savaşa gidiyormuşuz gibi bir izlenim ediniyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener'e tepki! "Sana da rezeneyi tavsiye ederiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener'e tepki! "Sana da rezeneyi tavsiye ederiz"
Çok Okunanlar
Muharrem İnce, adaylıktan çekilecek misiniz sorusuna çok net cevap verdi! "O iş bitti! bizim çekilmemizi gerekecek bir durum yok artık"
Muharrem İnce, adaylıktan çekilecek misiniz sorusuna çok net cevap verdi! "O iş bitti! bizim çekilmemizi gerekecek bir durum yok artık"
Millet ittifakında milletvekili sayısı krizi çıktı, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti kazan kaldırdı
Millet ittifakında milletvekili sayısı krizi çıktı, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti kazan kaldırdı
SON DAKİKA : Filipinler'in kuzeyindeki Catanduanes eyaletinin Viga bölgesinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
SON DAKİKA : Filipinler'in kuzeyindeki Catanduanes eyaletinin Viga bölgesinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İstanbul'da kan donduran vahşet! Bebeği parçalara ayırdı poşete koyup çöpe attı!
İstanbul'da kan donduran vahşet! Bebeği parçalara ayırdı poşete koyup çöpe attı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay bay Kemal'e Kandil'den selam geliyor. 'Beraber yürüyeceğiz' diyorlar. Yürüyün bakalım nereye kadar yürüyeceksiniz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay bay Kemal'e Kandil'den selam geliyor. 'Beraber yürüyeceğiz' diyorlar. Yürüyün bakalım nereye kadar yürüyeceksiniz?
Çavuşoğlu, Sakarya'da misafir edilen depremzedelerle sahurda buluştu, çocuklar ve yaşlılarla yakından ilgilendi
Çavuşoğlu, Sakarya'da misafir edilen depremzedelerle sahurda buluştu, çocuklar ve yaşlılarla yakından ilgilendi
Yorumlananlar
Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!
Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!
Eş zamanlı baskın yapıldı! Tapuda rüşvet operasyonunda 79 kişi gözaltına alındı!
Eş zamanlı baskın yapıldı! Tapuda rüşvet operasyonunda 79 kişi gözaltına alındı!
HDP seçim bildirgesinde neler var? İşte 2023 HDP'nin seçim vaatleri
HDP seçim bildirgesinde neler var? İşte 2023 HDP'nin seçim vaatleri
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!