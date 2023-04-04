kılıçdaroğlu'nun "Darağacı ve ip" imalı seçim pankartı tartışmalara yol açtı

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde 6'lı masa olarak bilinen millet ittifakının ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili tartışmalar bir türlü bitmiyor. Kılıçdaroğlu'nun seçim için kullandığı "darağacı ip" imalı pankartlarını İstanbul sokak ve caddelerinde görenler gözlerine inanamadı.

SECCADEYE AYAKKABIYLA BASMASI TARTIŞMALARA NEDEN OLMMUŞTU

Son günlerde ayakkabılarıyla müslimanların kutsal olarak bildiği seccadenin üzerine basması ile tartışma konusu olan Kılıçdaroğlu'nun seçim pankartı olarak kullanılan pankartta darağacını andıran bir ağaca yine idam ipine benzetilerek asılı görseli İstanbul'un birçok cadde sokak ve reklam panolarında asılı olarak görenler tepkiyle karşıladı.

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KILIÇDAROĞLU'NUN "DARAĞACI VE İP" İMALI SEÇİM PANKARTI TARTIŞMALARA YOL AÇTI

kılıçdaroğlu'nun bu pankart sosyal medyada paylaşım yapılarak şiddetle eleştiri konusu oldu.

Bir vatandaş bu duruma sosyal medya hesabından tepki göstererek "Bahar gelecek diyen Kılıçdaroğlu'nun sokaklarda astığı pankartlar ilginç olmuş, darağacı ip imalı helalleşmek her fırsatta ayaklar altına alıp tehdit ve hakaret etmek midir? Şaşmıyorum bagajınız katliam yargısız infazlarla dolu" diye yorumda bulundu.