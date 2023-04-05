Zulüm bitmiyor! İsrail dün gece Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi! Saldırılar sabaha kadar devam etti!

İsrail'de dün gece ortalık karıştı. Yapılan açıklamalarda ise çıkan olayların ardından şu ana kadar Mescid-i Aksa'da bulunanlardan 200 Filistinlinin İsrail polisi tarafından gözaltına alındığını duyurdu. Sabah namazı için Aksa’nın kapıları açılırken, İsrail polisi, çevrede demir bariyerlerle geniş güvenlik önlemi aldı. Genç Filistinlilerin Aksa'ya girişine izin vermeyen İsrail polisi, bazı gruplara ses bombasıyla müdahale etti.

SABAH NAMAZINDA DA İKİNCİ SALDIRIYI DÜZENLEDİLER

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya gece yarısı şiddet kullanarak düzenlediği baskının üzerine sabah namazından sonra ikinci kez baskın düzenledi. İsrail güçleri, Aksa’da sabah namazının kılınmasının ardından tekbir getirerek İsrail’i protesto eden gruplara ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti, buradaki kişileri copla darp etti. İsrail güçleri, müdahale ettiği gruptan en az iki kişiyi gözaltına aldı.

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HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİ

İsrail güçlerinin gece saldırıları sonrasında Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskına karşılık Gazze Şeridi’nden İsrail’e roketler atılmasının ardından İsrail uçakları Gazze’yi bombaladı. İsrail basınının aktardığına göre, İsrail savaş uçakları, Gazze’nin batısında iki ayrı noktayı vurdu. Saldırıda yaralanma veya can kaybına ilişkin İsrail veya Filistin tarafından açıklama yapılmadı. Beş roket atıldığı, bunlardan dördünün hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği aktarılmış, bir roketin de açık araziye düştüğü belirtilmişti.

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Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal Pesah Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından bir grup Filistinli Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne sığınmıştı. Baskınlarda, Kıble Mescidi'ne sığınan 200’den fazla kişi gözaltına alınmıştı.