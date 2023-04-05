Zulüm bitmiyor! İsrail dün gece Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi! Saldırılar sabaha kadar devam etti!

İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da gece saldırı düzenledi ve 200'den fazla Müslümanı gözaltına aldı. Sabah namazı sonrası da saldırılar devam ederken, ikinci bir saldırı daha düzenleyerek gruba ses bombası ve kauçuk mermi attı. Gazze İsrail'e bomba atmasının ardındansa İsrail'de Gazze'ye hava saldırı düzenledi.

YAYINLAMA
Google News
Zulüm bitmiyor! İsrail dün gece Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi! Saldırılar sabaha kadar devam etti!

İsrail'de dün gece ortalık karıştı. Yapılan açıklamalarda ise çıkan olayların ardından şu ana kadar Mescid-i Aksa'da bulunanlardan 200 Filistinlinin İsrail polisi tarafından gözaltına alındığını duyurdu. Sabah namazı için Aksa’nın kapıları açılırken, İsrail polisi, çevrede demir bariyerlerle geniş güvenlik önlemi aldı. Genç Filistinlilerin Aksa'ya girişine izin vermeyen İsrail polisi, bazı gruplara ses bombasıyla müdahale etti.

SABAH NAMAZINDA DA İKİNCİ SALDIRIYI DÜZENLEDİLER

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya gece yarısı şiddet kullanarak düzenlediği baskının üzerine sabah namazından sonra ikinci kez baskın düzenledi. İsrail güçleri, Aksa’da sabah namazının kılınmasının ardından tekbir getirerek İsrail’i protesto eden gruplara ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti, buradaki kişileri copla darp etti. İsrail güçleri, müdahale ettiği gruptan en az iki kişiyi gözaltına aldı.

Zulüm bitmiyor! İsrail dün gece Mescid-i Aksaya baskın düzenledi! Saldırılar sabaha kadar devam etti!

HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİ

İsrail güçlerinin gece saldırıları sonrasında Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskına karşılık Gazze Şeridi’nden İsrail’e roketler atılmasının ardından İsrail uçakları Gazze’yi bombaladı. İsrail basınının aktardığına göre, İsrail savaş uçakları, Gazze’nin batısında iki ayrı noktayı vurdu. Saldırıda yaralanma veya can kaybına ilişkin İsrail veya Filistin tarafından açıklama yapılmadı. Beş roket atıldığı, bunlardan dördünün hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği aktarılmış, bir roketin de açık araziye düştüğü belirtilmişti.

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal Pesah Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından bir grup Filistinli Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne sığınmıştı. Baskınlarda, Kıble Mescidi'ne sığınan 200’den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

İlgili Haberler
Donald Trump 34 suçtan hakim karşısına çıktı! Tutuklandı mı?
Donald Trump 34 suçtan hakim karşısına çıktı! Tutuklandı mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! En düşük emekli maaş ve bayram ikramiyeleri Resmi Gazetede yayımlandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! En düşük emekli maaş ve bayram ikramiyeleri Resmi Gazetede yayımlandı!
5 Nisan 2023 Çarşamba Altın, Euro ve Dolar'da son durum! Tüm zamanların rekorunu kırdı!
5 Nisan 2023 Çarşamba Altın, Euro ve Dolar'da son durum! Tüm zamanların rekorunu kırdı!
5 Nisan 2023 Çarşamba hava durumu! Meteorolojiden o illere kritik uyarı! Sağanak yağmurlar giderek artıyor!
5 Nisan 2023 Çarşamba hava durumu! Meteorolojiden o illere kritik uyarı! Sağanak yağmurlar giderek artıyor!
Bakan Nebati: Enflasyonun artacağı beklentilerinin kırıldığını gördük, Bu enflasyon düşecek beklentisine dönüştü
Bakan Nebati: Enflasyonun artacağı beklentilerinin kırıldığını gördük, Bu enflasyon düşecek beklentisine dönüştü
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Donald Trump 34 suçtan hakim karşısına çıktı! Tutuklandı mı?
Donald Trump 34 suçtan hakim karşısına çıktı! Tutuklandı mı?
Cumhuriyetçi lider Mc Carthy: Donald Trump'a suçlama yöneltilmesiyle ilgili Bölge Savcısı'ndan hesap soracaklarını söyledi
Cumhuriyetçi lider Mc Carthy: Donald Trump'a suçlama yöneltilmesiyle ilgili Bölge Savcısı'ndan hesap soracaklarını söyledi
Ay yolcuları kalmasın! NASA Ay'a gidecek olan ekibi duyurdu! Ay'a gidecek ilk siyahi insan ve kadın yer aldı!
Ay yolcuları kalmasın! NASA Ay'a gidecek olan ekibi duyurdu! Ay'a gidecek ilk siyahi insan ve kadın yer aldı!
Finlandiya resmen NATO üyesi oldu! 31'inci NATO üyesinin bayrağı göndere çekiliyor!
Finlandiya resmen NATO üyesi oldu! 31'inci NATO üyesinin bayrağı göndere çekiliyor!
Son Haberler
Kandil destekli HDP açık açık Kılıçdaroğlu'na oy istedi: “Bir oy Kemal Kılıçdaroğlu’na bir oy Yeşil Sol Parti’ye”
Kandil destekli HDP açık açık Kılıçdaroğlu'na oy istedi: “Bir oy Kemal Kılıçdaroğlu’na bir oy Yeşil Sol Parti’ye”
CHP'de istifalar yaşanacağını iddia eden Mehmet Sevigen: Asıl kıyamet ayın 9'unda kopacak! Aday listesi belirlendikten sonra...
CHP'de istifalar yaşanacağını iddia eden Mehmet Sevigen: Asıl kıyamet ayın 9'unda kopacak! Aday listesi belirlendikten sonra...
Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı
Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı
Antalya'da yük gemisi battı! Arama kurtarma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor!
Antalya'da yük gemisi battı! Arama kurtarma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor!
Birdi iki oldu! Paris'in sembollerinden olan Eyfel'in yanına bir kule daha neden dikildi?
Birdi iki oldu! Paris'in sembollerinden olan Eyfel'in yanına bir kule daha neden dikildi?
ABD'de ilk kez bir başkan hakim karşısına çıkacak! Trump mahkeme yolunda!
ABD'de ilk kez bir başkan hakim karşısına çıkacak! Trump mahkeme yolunda!
Çok Okunanlar
Başkan Mehmet Sekmen'in çabalarıyla Erzurum'un kentsel dönüşüm sorunları hızla çözüme kavuşuyor!
Başkan Mehmet Sekmen'in çabalarıyla Erzurum'un kentsel dönüşüm sorunları hızla çözüme kavuşuyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! En düşük emekli maaş ve bayram ikramiyeleri Resmi Gazetede yayımlandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! En düşük emekli maaş ve bayram ikramiyeleri Resmi Gazetede yayımlandı!
MHK başkanı Lale Orta, yeni uygulamayı açıkladı! "Her ay 1 gün belirleyelim kulüplerin gönderdiği pozizyonları açıklayalım"
MHK başkanı Lale Orta, yeni uygulamayı açıkladı! "Her ay 1 gün belirleyelim kulüplerin gönderdiği pozizyonları açıklayalım"
Milli eğitim bakanlığına alınacak 45 bin öğretmenin sözlü sınav merkezleri belli oldu
Milli eğitim bakanlığına alınacak 45 bin öğretmenin sözlü sınav merkezleri belli oldu
İsrail basınından flaş iddia! ABD, İran'la nükleer programı konusunda kısmı bir anlaşmaya hazırlanıyor
İsrail basınından flaş iddia! ABD, İran'la nükleer programı konusunda kısmı bir anlaşmaya hazırlanıyor
ABD Savunma Bakanlığı Filipinlerde 4 üsse daha asker konuşlandırılacağını açıkladı
ABD Savunma Bakanlığı Filipinlerde 4 üsse daha asker konuşlandırılacağını açıkladı
Yorumlananlar
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!
Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!
Eş zamanlı baskın yapıldı! Tapuda rüşvet operasyonunda 79 kişi gözaltına alındı!
Eş zamanlı baskın yapıldı! Tapuda rüşvet operasyonunda 79 kişi gözaltına alındı!
HDP seçim bildirgesinde neler var? İşte 2023 HDP'nin seçim vaatleri
HDP seçim bildirgesinde neler var? İşte 2023 HDP'nin seçim vaatleri