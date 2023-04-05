Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! En düşük emekli maaş ve bayram ikramiyeleri Resmi Gazetede yayımlandı!

En düşük emekli maaşı alanlara Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi vermiş, emekli aylıklarını 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükselteceklerini ve bayram ikramiyelerinin de 1100 TL'den 2000 bin TL'ye çıkartacaklarını duyurmuştu. O duyuru sonrası gözler yayınlanacak Resmi Gazetedeydi. O karar bugün Resmi Gazetede yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! En düşük emekli maaş ve bayram ikramiyeleri Resmi Gazetede yayımlandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün yaptığı açıklama sonrası en düşük emekli aylığı 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltileceğini, emeklilere verilen bayram ikramiyesi tutarının da1100 liradan 2000 liraya çıkartılacağı haberi emeklileri sevindirmişti. İşte o müjde sonrası bugün Resmi Gazetede yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! En düşük emekli maaş ve bayram ikramiyeleri Resmi Gazetede yayımlandı!

BAYRAM İKRAMİYLEERİNDE Kİ ARTIŞ

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100'er lira 2000 liraya çıkarılacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA ZAM

Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 5 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 7 bin 500 liraya yükseltilecek. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseltilmesi nisan ayı ödeme döneminden itibaren yayımı tarihinde uygulanacak.

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