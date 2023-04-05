CHP'de istifalar yaşanacağını iddia eden Mehmet Sevigen: Asıl kıyamet ayın 9'unda kopacak! Aday listesi belirlendikten sonra...

CHP'li eski milletvekili ve devlet başkanı Mehmet Sevigen CHP'nin gidişatını değerlendirdi. 9 Nisan'a kadar Partililerin milletvekili listelerini iletmesi gerektiğini vurgulayarak "CHP'de asıl kıyamet 9 Nisanda kopacak" dedi. Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlamasına da değinen Sevigen; "bunların iktidara gelmeleri mümkün değil" dedi.

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CHP'de istifalar yaşanacağını iddia eden Mehmet Sevigen: Asıl kıyamet ayın 9'unda kopacak! Aday listesi belirlendikten sonra...

9 Nisan gününe kadar siyasi partililer milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'ya iletmeleri gerekiyor. Bu süre zarfında ise partililerin temayül yoklamaları hız kesmeden devam ediyor. Sabah Gazetesi yazarı Murathan Yıldırım'a konuşan Mehmet Sevigen CHP'nin gidişatını değerlendirdi.

CHP'de istifalar yaşanacağını iddia eden Mehmet Sevigen: Asıl kıyamet ayın 9'unda kopacak! Aday listesi belirlendikten sonra...

"ASIL KIYAMET AYIN 9'UNDA KOPACAK"

CHP'li eski milletvekili ve devlet adamı Mehmet Sevigen ise CHP'nin teşkilatlarında sandık kurulmamasını sert bir dille eleştirerek; "Diğer partilere yer açmak için CHP'nin öz evlatları dışlanıyor. Partideki tüm Atatürkçülerin üstünü çizdiler. Kemal Bey'in zihniyeti maalesef bu. Teşkilatların rahatsız olduğunu biliyorum. Asıl kıyamet ayın 9'unda kopacak. Aday listeleri belirlendikten sonra CHP içinde büyük istifalar olacak" ifade etti.

CHP'de istifalar yaşanacağını iddia eden Mehmet Sevigen: Asıl kıyamet ayın 9'unda kopacak! Aday listesi belirlendikten sonra...

"İYİ PARTİDEN OY ÇIKMAZ "

Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesinin olası olduğunu ifade eden Mehmet Sevigen ise; "Bu ülkenin kurucu partisini hangi pozisyona getirdiler? Kayyumların, KHK'ların kaldırılmasını vadediyorlar. Yerel özerklik konuşmaları, 'PYD terör örgütü değildir' açıklamaları zaten meşhur. HDP ile yakınlaşma ortada. CHP bugün Türkiye'nin tüm değerlerini yerinden oynatmayı misyon edinen bir yapıya büründürüldü. Mavi Vatan konusunda bile ne yapacaklarını açıklamıyorlar. Kemal Bey'e İYİ Parti'den oy çıkmaz" dedi.

CHP'de istifalar yaşanacağını iddia eden Mehmet Sevigen: Asıl kıyamet ayın 9'unda kopacak! Aday listesi belirlendikten sonra...

"BUNLARIN İKTİDARA GELMELERİ MÜMKÜN DEĞİL"

İYİ Parti'nin Zeytinburnu'nda bulunan İl Başkanlığı Binasına sıkılan kurşun sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlayan Meral Akşener'i eleştiren Sevigen, "Kendisi İçişleri Bakanlığı yapmış bir siyasetçi. Bir millet bu kadar tahrik edilir mi? Bu kadar Erdoğan düşmanlığı olur mu? Gerçek hemen ortaya çıktı işte. Hükümeti eleştireyim derken devleti eleştiriyorlar. Böyle şey olmaz. Meral Hanım zaten gerilen bir topluma nefret kıvılcımı çakmak üzereydi, neyse ki tutmadı. Bunların iktidara gelmeleri mümkün değil" ifadelerinde bulundu.

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