Devlet Bahçeli Mescid-i Aksa saldırıları sonrası bildiri yayınladı! Bahçeli; "Mescid-i Aksa ilk kıblemizdir, İsrail’in muamelesi düşmancadır"

İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki saldırıları sonrası tüm dünyadan tepkiler çığ gibi büyüyor. Filistinli Müslümanların namaz kılmasını engelleyen askerler sonrası Gazze Şeridi bombalandı ve gün içinde de zulüm devam etti. Yaşananlara sessiz kalmayan Devler Bahçeli ise bir bildiri yayınladı. Bahçeli; "İsrail'in muamelesi düşmancadır" diyerek tepkilerini ifade etti.

YAYINLAMA
Google News
Devlet Bahçeli Mescid-i Aksa saldırıları sonrası bildiri yayınladı! Bahçeli; "Mescid-i Aksa ilk kıblemizdir, İsrail’in muamelesi düşmancadır"

Dün akşam teravih namazı sırasında İsrail güçlerini namaz kılan Filistinli Müslümanlara saldırı düzenlemiş, ardındansa sabah ezanından sonra bir saldırı daha gerçekleştirerek Müslümanların namaz kılmasına engel olmuşlardı. Ardından Gazze Şeridi ise İsrail'e bomba atmış misilleme olarak da İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenlemişti.

Devlet Bahçeli Mescid-i Aksa saldırıları sonrası bildiri yayınladı! Bahçeli; "Mescid-i Aksa ilk kıblemizdir, İsrail’in muamelesi düşmancadır"

Yaşanan bu olaylar sonrası Türkiye'de büyük yankı uyandırmış ve Devlet Bahçeli'de yaşanan bu zulme karşı sessiz kalmayarak bir bildirdi yayınladı. Bildiride ise;

"İSRAİL’İN MUAMELESİ DÜŞMANCADIR"

Mübarek Ramazan ayının kutlu iklimini iliklerimize kadar teneffüs ederken Mescid-i Aksa’ya yönelik menfur ve mütecaviz muamelelerden derin bir kaygı ve üzüntü duyduğumuzu özellikle ifade etmeyi manevi ve milli bir sorumluluk olarak addediyorum.

İsrail güvenlik güçlerinin terör yöntemlerini devreye sokarak, 4 Nisan 2023 akşamından itibaren Harem-i Şerif’in muazzez ve ihlal edilemez statüsünü tahrip etme, mukaddes dokusunu zedeleme girişimi kabul edilemez bir ilkelliktir. İsrail’in muamelesi düşmancadır.

"MESCİD-İ AKSA İLK KIBLEMİZDİR"

Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlenmesi, buraya sığınan ve ibadet eden din kardeşlerimize şiddetle müdahale edilmesi çok tehlikeli olayların fitilini tutuşturma ihtimalinin yanı sıra, insan ve inanç haklarının yok sayılması, kutsallarımıza vahim ve vahşi bir saldırıdır.

İsrail hükümetini gerilimi tırmandıracak şiddet eylemlerine derhal son vermeye, aynı zamanda aklıselim bir çizgiye gelmeye davet ediyor; Mescid-i Aksa’ya yapılan saygısız, kaba, orantısız, yaralayıcı ve insanlık dışı operasyonları tüm gücümle kınıyorum.

Bilinmelidir ki, Mescid-i Aksa ilk kıblemizdir, Miraç mucizesinin yükseliş eşiğidir, öyle de kalacaktır.

İlgili Haberler
Kandil destekli HDP açık açık Kılıçdaroğlu'na oy istedi: “Bir oy Kemal Kılıçdaroğlu’na bir oy Yeşil Sol Parti’ye”
Kandil destekli HDP açık açık Kılıçdaroğlu'na oy istedi: “Bir oy Kemal Kılıçdaroğlu’na bir oy Yeşil Sol Parti’ye”
CHP'de istifalar yaşanacağını iddia eden Mehmet Sevigen: Asıl kıyamet ayın 9'unda kopacak! Aday listesi belirlendikten sonra...
CHP'de istifalar yaşanacağını iddia eden Mehmet Sevigen: Asıl kıyamet ayın 9'unda kopacak! Aday listesi belirlendikten sonra...
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ömer Çelik Meral Akşener'in Meclis'te kurşun fırlatmasını sert bir dille eleştirdi! "Niteliksiz, yakışıksız ifadeler kullandı..."
Ömer Çelik Meral Akşener'in Meclis'te kurşun fırlatmasını sert bir dille eleştirdi! "Niteliksiz, yakışıksız ifadeler kullandı..."
Türk Hava sahasının Süleymaniye Uçuşları için Kapatıldı! Bölgede terör hareketliliği nedeniyle hava sahası kapatıldı!
Türk Hava sahasının Süleymaniye Uçuşları için Kapatıldı! Bölgede terör hareketliliği nedeniyle hava sahası kapatıldı!
Emeklilere bir müjde daha! Bayram İkramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu!
Emeklilere bir müjde daha! Bayram İkramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu!
Kurtulmuş: "Artık yeter! İsrail durdurulmalıdır! bu alçak terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz"
Kurtulmuş: "Artık yeter! İsrail durdurulmalıdır! bu alçak terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz"
Son Haberler
Twitter'da yapılan o hamle Dogecoin'i uçurdu! Kripto para yatırımcıları dikkat: Hemen kontrol edin!
Twitter'da yapılan o hamle Dogecoin'i uçurdu! Kripto para yatırımcıları dikkat: Hemen kontrol edin!
Danla Biliç İmamoğlu ve Akşener ile çektiği fotoğrafla sosyal medya da ortalığı karıştırdı! Bakın takipçileri ne tepki verdi!'
Danla Biliç İmamoğlu ve Akşener ile çektiği fotoğrafla sosyal medya da ortalığı karıştırdı! Bakın takipçileri ne tepki verdi!'
Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Akdamar Adasını Müzekart ile daha uygun fiyata ziyaret edileceğini açıkladı
Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Akdamar Adasını Müzekart ile daha uygun fiyata ziyaret edileceğini açıkladı
Devlet Bahçeli Mescid-i Aksa saldırıları sonrası bildiri yayınladı! Bahçeli; "Mescid-i Aksa ilk kıblemizdir, İsrail’in muamelesi düşmancadır"
Devlet Bahçeli Mescid-i Aksa saldırıları sonrası bildiri yayınladı! Bahçeli; "Mescid-i Aksa ilk kıblemizdir, İsrail’in muamelesi düşmancadır"
Antalya'da yük gemisi battı! Arama kurtarma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor!
Antalya'da yük gemisi battı! Arama kurtarma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor!
Fiyatı görenlerin gözlerini yaşarttı! Kuru Soğanın kilosu cep yaktı!
Fiyatı görenlerin gözlerini yaşarttı! Kuru Soğanın kilosu cep yaktı!
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! En düşük emekli maaş ve bayram ikramiyeleri Resmi Gazetede yayımlandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! En düşük emekli maaş ve bayram ikramiyeleri Resmi Gazetede yayımlandı!
Başkan Mehmet Sekmen'in çabalarıyla Erzurum'un kentsel dönüşüm sorunları hızla çözüme kavuşuyor!
Başkan Mehmet Sekmen'in çabalarıyla Erzurum'un kentsel dönüşüm sorunları hızla çözüme kavuşuyor!
MHK başkanı Lale Orta, yeni uygulamayı açıkladı! "Her ay 1 gün belirleyelim kulüplerin gönderdiği pozizyonları açıklayalım"
MHK başkanı Lale Orta, yeni uygulamayı açıkladı! "Her ay 1 gün belirleyelim kulüplerin gönderdiği pozizyonları açıklayalım"
Milli eğitim bakanlığına alınacak 45 bin öğretmenin sözlü sınav merkezleri belli oldu
Milli eğitim bakanlığına alınacak 45 bin öğretmenin sözlü sınav merkezleri belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! En düşük emekli maaş ve bayram ikramiyeleri Resmi Gazetede yayımlandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! En düşük emekli maaş ve bayram ikramiyeleri Resmi Gazetede yayımlandı!
Salı Pazarı’nda tarih kokan dükkan! Osmanlıdan kalma bir çok ürüne ev sahipliği yapıyor!
Salı Pazarı’nda tarih kokan dükkan! Osmanlıdan kalma bir çok ürüne ev sahipliği yapıyor!
Yorumlananlar
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!
Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!
Eş zamanlı baskın yapıldı! Tapuda rüşvet operasyonunda 79 kişi gözaltına alındı!
Eş zamanlı baskın yapıldı! Tapuda rüşvet operasyonunda 79 kişi gözaltına alındı!
HDP seçim bildirgesinde neler var? İşte 2023 HDP'nin seçim vaatleri
HDP seçim bildirgesinde neler var? İşte 2023 HDP'nin seçim vaatleri