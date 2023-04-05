Devlet Bahçeli Mescid-i Aksa saldırıları sonrası bildiri yayınladı! Bahçeli; "Mescid-i Aksa ilk kıblemizdir, İsrail’in muamelesi düşmancadır"

Dün akşam teravih namazı sırasında İsrail güçlerini namaz kılan Filistinli Müslümanlara saldırı düzenlemiş, ardındansa sabah ezanından sonra bir saldırı daha gerçekleştirerek Müslümanların namaz kılmasına engel olmuşlardı. Ardından Gazze Şeridi ise İsrail'e bomba atmış misilleme olarak da İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenlemişti.

Yaşanan bu olaylar sonrası Türkiye'de büyük yankı uyandırmış ve Devlet Bahçeli'de yaşanan bu zulme karşı sessiz kalmayarak bir bildirdi yayınladı. Bildiride ise;

"İSRAİL’İN MUAMELESİ DÜŞMANCADIR"

Mübarek Ramazan ayının kutlu iklimini iliklerimize kadar teneffüs ederken Mescid-i Aksa’ya yönelik menfur ve mütecaviz muamelelerden derin bir kaygı ve üzüntü duyduğumuzu özellikle ifade etmeyi manevi ve milli bir sorumluluk olarak addediyorum.

Haberin Devamı

İsrail güvenlik güçlerinin terör yöntemlerini devreye sokarak, 4 Nisan 2023 akşamından itibaren Harem-i Şerif’in muazzez ve ihlal edilemez statüsünü tahrip etme, mukaddes dokusunu zedeleme girişimi kabul edilemez bir ilkelliktir. İsrail’in muamelesi düşmancadır.

"MESCİD-İ AKSA İLK KIBLEMİZDİR"

Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlenmesi, buraya sığınan ve ibadet eden din kardeşlerimize şiddetle müdahale edilmesi çok tehlikeli olayların fitilini tutuşturma ihtimalinin yanı sıra, insan ve inanç haklarının yok sayılması, kutsallarımıza vahim ve vahşi bir saldırıdır.

Haberin Devamı

İsrail hükümetini gerilimi tırmandıracak şiddet eylemlerine derhal son vermeye, aynı zamanda aklıselim bir çizgiye gelmeye davet ediyor; Mescid-i Aksa’ya yapılan saygısız, kaba, orantısız, yaralayıcı ve insanlık dışı operasyonları tüm gücümle kınıyorum.

Bilinmelidir ki, Mescid-i Aksa ilk kıblemizdir, Miraç mucizesinin yükseliş eşiğidir, öyle de kalacaktır.