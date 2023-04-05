Kandil destekli HDP açık açık Kılıçdaroğlu'na oy istedi: “Bir oy Kemal Kılıçdaroğlu’na bir oy Yeşil Sol Parti’ye”

Kandil'deki PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na açıktan oy istedi. Eski HDP Milletvekili Hasip Kaplan, sosyal medya hesabından “Bir oy Kemal Kılıçdaroğlu’na bir oy Yeşil Sol Parti’ye” paylaşımı yaptı.

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Kandil destekli HDP açık açık Kılıçdaroğlu'na oy istedi: “Bir oy Kemal Kılıçdaroğlu’na bir oy Yeşil Sol Parti’ye”

PKK’nın Kandil destekli siyasi uzantısı HDP, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakının ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na açık, açık oy istedi. Eski HDP Milletvekili Hasip Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bir oy Kemal Kılıçdaroğlu’na bir oy Yeşil Sol Parti’ye” paylaşımı yaptı.

HDP "ALTILI MASA'YI DESTEKLEYECEĞİZ" AÇIKLAMASINDA BULUNMUŞTU

14 Mayıs seçimlerinin çok kritik olduğunu, cumhur ittifakına faşist benzetmesi yaparak mutlaka gitmesi gerektiğini açıklamıştı. Kandil'in siyası uzantısı HDP ise cumhurbaşkanı adayı çıkarmayıp seçimlerde 6'lı masayı destekleyeceğini duyurmuştu. Terör elebaşlarından Sabri Ok, PKK'nın yayın organına verdiği röportajda 14 Mayıs'taki seçimlerle ilgili "Cumhur ittifakının mutlaka kaybetmesi gerektiğini, Altılı Masa'nın aday Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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“BİR OY KEMAL KILIÇDAROĞLU’NA BİR OY YEŞİL SOL PARTİ’YE”

Eski HDP’li Kaplan’ın “Bir oy Kemal Kılıçdaroğlu’na bir oy Yeşil Sol Parti’ye” demesi Yeşil Sol Parti’nin seçim bildirgesini de hatırlattı. Yeşil Sol Parti’nin seçim bildirgesinde PKK ve HDP’nin talepleri sıralanmış, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a ve terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş’a özgürlük istenmişti.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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