Ürdün'den İsrail'in Mescid-i Aksa'da saldırgan tutumuna sert uyarı! "feci" sonuçları olur"

Ürdün'den İsrail'e çok sert Mescid-i Aksa uyarısı geldi! yapılan açıklamada, tarihi ve yasal statükoyu değiştirmesinin ve Müslümanların ramazan ayı boyunca ibadetlerini yerine getirme hakkını ihlal etmesinin "feci" sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

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Ürdün'den İsrail'in Mescid-i Aksa'da saldırgan tutumuna sert uyarı! "feci" sonuçları olur"

İsrailin her ramazan ayında özelliklede Mescid-i Aksa'da Müslümanlara yapmış olduğu terör saldırılarına tepkiler gelmeye devam ediyor. Ürdün, yaptığı açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki tarihi ve yasal statükoyu değiştirmesinin ve Müslümanların ramazan ayı boyunca ibadetlerini yerine getirme hakkını ihlal etmesinin "feci" sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

"İSRAİL BEDELİNİ AĞIR ÖDER"

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sinan el-Mecali, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail polis güçlerinin Mescid-i Aksa'nın kutsallığını ihlal etmesi ve büyük baskınlara hazırlık amacıyla ibadet edenlere saldırıp onları mescitten zorla çıkarması adımı, bedelini herkesin ödeyeceği daha fazla gerilim ve şiddete doğru itecektir." ifadesini kullandı.

Ürdün'den İsrail'in Mescid-i Aksa'da saldırgan tutumuna sert uyarı! "feci" sonuçları olur"

"İSRAİL'İN MESCİD-İ AKSA KONUSUNDA UYARIYORUZ SONUÇLARI FECİ OLUR"

İsrail hükümetinin Kudüs'te ve işgal altındaki tüm Filistin topraklarında tırmanan gerilimin ve bu mübarek günlerde Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını durdurmadığı takdirde daha da kötüleşecek durumun sorumluluğunu taşıdığını belirten Mecali, şunları kaydetti:

"İsrail'in Mescid-i Aksa'daki tarihi ve yasal statükoyu değiştirmesinin ve Müslümanların ramazan ayı boyunca ibadetlerini yerine getirme hakkını ihlal etmesinin feci sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunuyoruz."

Mecali, İsrail'in kutsal alanlara ve Filistinlilere yönelik ihlallerine son vermesinin daha fazla gerilimi önleyeceğini vurguladı.

BATI ŞERİA'DA DA TANSİYONU YÜKSELTMİŞTİ

İsrail polisinin iki gece üst üste Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara orantısız güç kullanarak ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, Batı Şeria'da da tansiyonu yükseltmişti.

KAYNAK: AA

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