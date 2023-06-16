Zorla aldığı rüşveti yiyen polis hastanelik oldu!

Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın yakınındaki Soacha bölgesinde adı açıklanmayan bir polis memuru, sahte suçlamalar yönlendirdiği bir iş adamından tutuklanmaması için para talep etti. Ancak kimliği açıklanmayan iş adamı önceden başka polis memurlarıyla iletişime geçmişti.

İş adamı, polise verdiği parayıktan sonra bölgeye yolsuzlukla mücadele ekipleri gönderildi. Rüşvet alan polis memuru, kanıtları ortadan kaldırmak için parayı yedi.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda polis, masum olduğunu iddia ediyor ve "Hiçbir şey almadım... Neden bahsettiklerini bilmiyorum" diyor. Polis memuru, para boğazına yapıştığı için nefes almakta zorlanıyor.

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Polis hastaneye kaldırıldı ve midesinden 500 bin pezo değerinde banknotlar çıkarıldı.

Savcılık, yerel basına banknotların sağlam bir malzemeden yapıldığını ve kolayca sindirilemeyeceğini açıkladı.

Kolombiya basını, polis memurunun bir meslektaşıyla birlikte iş adamına uydurma cinsel suç iddiası yönelttiğini açıkladı.

İş adamının istenen 2 milyon pezo tutarının sadece yarısını topladığında karakolda iki saat gözaltında tutulduğu ortaya çıktı.

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