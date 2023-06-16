Yaralı geldikleri hastanede, görevli doktoru hastanelik ettiler!

Terme ilçesinin Bafracalı Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 7 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar Çarşamba Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli Doktor Ekrem Ekrem Kayaalp'e saldırarak yaraladı.

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Yaralı geldikleri hastanede, görevli doktoru hastanelik ettiler!

Samsun'da silahla yaralama olayının ardından hastaneye kaldırılan yaralı ve yakınları tarafından fiziki saldırıya uğrayan Doktor Ekrem Kayaalp'in tedavisi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

YARALI GELDİKLERİ HASTANEDE, GÖREVLİ DOKTORA SALDIRDILAR

Terme ilçesinin Bafracalı Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 7 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nazlıbey E., Çarşamba Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli Doktor Ekrem Ekrem Kayaalp'e saldırarak yaraladı. Yaralı doktor ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yaralı geldikleri hastanede, görevli doktoru hastanelik ettiler!

"BU HADİSENİN HUKUKEN HER AŞAMASINDA YAKINDAN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Olayın ardından İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Çarşamba Devlet Hastanesi Acil Servisinde sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleşen menfur saldırı sonrası hastaneyi ziyaret ederek, Başhekim Uzm. Dr. Uğur Sezgin, sağlık çalışanları ve hastalara "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Konu hakkında Samsun Sağlık İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15 Haziran 2023 tarihinde Çarşamba Devlet Hastanesi Acil Servisimize aralarında husumet yaşanan kişiler tedavi amaçlı olarak getirilmiştir. Bu kişilerin tedavileri sırasında görevli hekimimiz Ekrem Kayaalp'e ve sağlık çalışanlarımıza yönelik fiziki saldırı olayı yaşanmıştır. Acil servisimizde kullanılan ekipmanların da büyük zarar gördüğü saldırı sonrası "Beyaz Kod" işlemi başlatılmış, sağlık müdürlüğümüz tarafından kolluk güçleri ve yetkili adli makamlarla irtibata geçilmiş, yaralanan hekimimizin tedavisine Eğitim ve Araştırma Hastanemizde başlanmıştır. Sağlık Müdürlüğü olarak bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, hekimimize ve Çarşamba Devlet Hastanesi Acil Servis ekibimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaşanan bu hadisenin hukuken her aşamasında yakından takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz."

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KAYNAK: İHA

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