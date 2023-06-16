Borsa İstanbul güne yükselişle başladı! Moody's raporu bekleniyor!

Borsa İstanbul 100 endeksi, bugün açılışta önceki kapanışa göre 23,03 puan ve yüzde 0,41 artarak 5.518,51 puan seviyesine ulaştı.

Bankacılık sektörü endeksi yüzde 0,14 yükselirken, holding sektörü endeksi yüzde 0,43 artış gösterdi. Tüm sektör endeksleri değer kazandı ve en yüksek artış yüzde 2,27 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı sektöründe gerçekleşti.

Dün, BIST 100 endeksi yükseliş eğilimini sürdürerek yüzde 2,51 değer kazanarak günü 5.495,48 puan seviyesinde tamamladı.

Uzmanlar, bugün küresel hisse piyasalarında, önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklandığı ve yoğun veri gündeminin olduğu son işlem gününde olumlu bir seyir izlendiğini belirtti.

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Çarşamba günü, ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizinde değişiklik yapmadı, ancak dün Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel politika faizini 25 baz puan artırdı. Bugün ise Japonya Merkez Bankası (BoJ), para politikası faizini ve getiri eğrisi hedef bandını sabit tuttu.

Analistler, Fed'in politika faizini sabit tutmasının ve sıkılaşma politikasının sona yaklaşması beklentisinin artmasına rağmen, bu yıl içinde 2 faiz artırımı daha olabileceği sinyalleri nedeniyle piyasalarda oynaklığın arttığını belirtti.

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MOODY'S RAPORUNU AÇIKLAYACAK!

Bugün, Türkiye'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ve konut fiyat endeksi verilerinin, yurtdışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceği analistler tarafından belirtildi. Ayrıca, piyasaların kapanmasının ardından Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notu değerlendirme raporunun açıklanması bekleniyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, analistler 5.600 ve 5.700 puan seviyelerini direnç olarak, 5.400 ve 5.300 seviyelerini ise destek olarak değerlendiriliyor.

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