Ankara'da böcek ilacı faciası! Hayatını kaybeden ve yaralılar var!

Ankara Valisi Vasip Şahin, bugün yaptığı açıklamada, Ankara'da böcek ilaçlaması nedeniyle iki vatandaşın hayatını kaybettiğini ve bir vatandaşın da ağır yaralandığını belirtti.

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Ankara'da böcek ilacı faciası! Hayatını kaybeden ve yaralılar var!

Ankara Valiliği'nin açıklamasına göre, saat 07.33'te Keçiören ilçesinde oturan bir aile, baş dönmesi, mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı gibi şikayetlerle sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Polis, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi (SAKOM) ve Gaz Maskeli Ekip (GAMER) gibi ekiplerin çalışmalarının ardından, zehirlenme belirtileri gösteren kişiler farklı hastanelerde tedavi altına alındı. Ne yazık ki, iki kişi hayatını kaybetti.

Olayın ardından ilgili binada ve çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alındı ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

5 VATANDAŞ TEDAVİ ALTINDA

Ankara Valisi Vasip Şahin, basın mensuplarının sorularını, Yeni Turan İlkokulu'ndaki karne dağıtım töreni sonrasında yanıtladı.

Şahin'e, aynı apartmanda yaşayan bazı kişilerin zehirlendiği iddiaları hatırlatıldı. Şahin, "Keçiören'de bir apartmanda ilk değerlendirmelere göre bana da bilgi olarak iletildi ki bu olayın böcek ilaçlamasından kaynaklandığı şeklindedir. Ne yazık ki, iki vatandaşımız hayatını kaybetti, biri ağır 5 vatandaşımız ise tedavi altında. Dualarımız, umutlarımız onların sağlıklı bir şekilde aramıza dönmesi içindir" dedi.

Ankara'da böcek ilacı faciası! Hayatını kaybeden ve yaralılar var!

Vali Şahin, ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının devam ettiğini belirtirken, "Kesin sebep, teknik ve adli çalışmalar tamamlandıktan sonra netleşecektir. Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii ki bir daha böyle olayların yaşanmamasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Olaydan etkilenen kişilerin uyruğuna ilişkin bir soruya ise Şahin, şeklinde yanıt verdi.

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