Hakan Fidan büyükelçi atamalarını yaptı! Sürpriz isimler var!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilere yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini bildirirken, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği görevi Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Tanju Bilgiç'e verildi.

Yeni büyükelçiler arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın torunu da bulunuyor.

Güvenilir diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Bakan Fidan, yeni görevleri tebliğ ederek başarılar diledi.

Buna göre, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Bilgiç, Moskova Büyükelçiliği görevine atandı.

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2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı olarak görevine başlayan ve 2019 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görev yapan Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz ise Şubat 2022'den itibaren Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktaydı. Şimdi ise Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi olarak atandı.

Güvenilir diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Bakan Fidan, yeni görevleri tebliğ ederek başarılar diledi.

Buna göre, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Bilgiç, Moskova Büyükelçiliği görevine atandı.

Haberin Devamı

2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı olarak görevine başlayan ve 2019 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görev yapan Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz ise Şubat 2022'den itibaren Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktaydı. Şimdi ise Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi olarak atandı.

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