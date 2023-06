Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 358 yıllık Vaniköy Camii açılışında önemli açıklamalar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu çalışmaları tamamlanarak yeniden ibadete açılan Vaniköy Camii'nin açılışına katılarak önemli açıklamalar yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Erdoğan tarihi camii'nin açılışında cami hakkında yapılan manipülatif açıklamalar hakkında konuşarak şu sözlere yer verdi:

"Boğaz'ın incileri arasında yer alan, 358 yıllık Vaniköy Camii, maalesef 2 buçuk yıl önce çıkan yangında çok ağır hasar görmüştü. Camimizin ahşap çatısıyla mahfi bölümü tamamen yanmış, Hünkar Kasrı'nın iç mekanları da kullanılamaz hale gelmişti. Bir Üsküdar sakini ve aşığı olarak bizim de yüreğimizi yakan bu yangın sonrasında malum çevreler hemen istismara başladılar. Buranın komple yıkılarak ranta açılacağını ifade ettiler. Akla, vicdana ve ahlaka sığmayan bir sürü tezvirat yaydılar. Her zaman yaptıkları gibi yalanlarla, çarpıtmalarla, bühtanlarla İstanbullu kardeşlerimizin zihnini bulandırmaya çalıştılar.

Cumhurbaşkanı tarihi cami restorasyonu yapılırken malzemelerin hepsinin yerli kaynaklardan temin edildiğini açıklayarak konuşmasında :"Çam keresteleri Dursunbey'den, Meşe keresteleri Yenice'den, mermerleri Marmara Adası'ndan temin edilerek camimiz tamamen özgün malzeme kullanılarak yenilendi. Ayrıca camide yer alan Hünkar Kasrı'nın zemin katı, kütüphane olarak vatandaşlarımızın istifadesine sunuldu. Titiz bir çalışmayla seçilen yaklaşık 1600 eser, başta gençlerimiz olmak üzere camimizi ziyaret eden herkesin kullanımına açık olacak. Sadece Üsküdar'ın değil, İstanbul'un da sembol mimari eserlerinden olan Vaniköy Camii, yangından yıkılana kadar tam 3 buçuk asır boyunca bu bölgenin adeta kalbi konumundaydı. 18'inci yüzyıldan itibaren padişahların ziyaretgahından biri olmuştu. Camimizin artık kütüphanesiyle birlikte kısa sürede İstanbul'umuzun yeni uğrak yerlerinden biri haline geleceğine inanıyorum." dedi

Kültür ve Turizm Bakanlığımızı ilk günden itibaren projeyi sahiplendiği, güçlü bir şekilde desteklediği için ayrıca kutluyorum. Camilerimizin hepsi birer ibadethane olmanın yanı sıra aynı zamanda bu toprakların ebediyen bize ait olduğunu gösteren tapu senetleridir. Camiler bizim kimlik kartımız. Bizi binlerce yıllık şanlı mazimize bağlayan manevi köprülerimizdir. Ecdat yadigarı eserlerimizi korumayı, köklerimizi ve manevi bağlarımızı da muhafaza etmek bakımından gerekli görüyorum. İhya ettiğimiz her bir kültürel mirasımızla aynı zamanda geçmişten bugüne, geleceğe sarsılmaz bir köprü kuruyoruz. Ayağa kaldırdığımız her eserimizle millet varlığımızı daha da güçlendirmiş oluyoruz. Aslına uygun şekilde yeniden hayata kattığımız tarihi binalarla İstanbul'la birlikte medeniyetimize de vefa borcumuzu ödüyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasına İstanbul'da restorasyon çalışması biterek tekrar ibadete açılan tarihi camii'ye adını veren Mehmed Vani Efendi'yi rahmetle anarak devam etti.

"Yurdun dört bir yanını ilmek ilmek dokurken ruh dünyamızı besleyen iman ocaklarının tütmesine özel önem veriyoruz. Rabbim bu hassasiyetle restore ettiğimiz camimizin içinden cemaati, minarelerinden ezanı, hutbesinden Kur'an-ı Kerim seslerini eksik etmesin diyorum. Bu vesileyle camimize ismini veren Mehmed Vani Efendi'yi rahmetle ve minnetle yad ediyorum.

Rabbim ruhunu şad, mekanını inşallah cennet eylesin. Bizim her köşesinden, her bir taşından adeta tarih fışkıran İstanbul'a olan sevdamız, muhabbetimiz, sadakatimiz bir başkadır. Biz Sultan Fatih'in, Ulubatlı Hasan'ın ve akıncılarım emaneti bu şehri, tüm ilçeleriyle birlikte gönülden seviyoruz. Biz, efendimizin övgüsüne mazhar olmuş bu güzel şehrin meftunuyuz, aşığıyız, hizmetkarıyız. İstanbul sevgimizi birileri gibi sadece lafta bırakmıyoruz.

İstanbul'un her metrekaresini eser, yatırım ve projelerimizle nakış nakış işleyerek samimiyetimizi gösteriyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan tüm İstanbullulara hizmet ederek muhabbetimizin gereğini yerine getiriyoruz. İstanbul'a minnet borcumuzu bu kadim şehrin tarihi ve kültürel dokusuna daha fazla sahip çıkarak ifa etmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar kaderine terk edilmiş ecdat yadigarı nice eseri ihya ettik."

Fatih Sultan Mehmet Han'ın vasiyetine uygun şekilde Ayasofya Camii'ni 86 yıllık ayrılığın ardından tekrar Ezan-ı Muhammedilerle buluşturduk. Büyük Çamlıca Camii ile İstanbul'a görkemli ve şehrin sembolü haline dönüşen muhteşem bir eser kazandırdık. Bir dönem vesayet girişimlerine bahane olarak gösterilen Taksim Camii'ni inşa ederek İstanbul'un kalbine bir gül yerleştirdik. Rami Kütüphanesi'nden Eminönü Yeni Camii'ne kadar pek çok eseri tarihi hüviyetini koruyarak restore ettik, milletimizin istifadesine sunduk."