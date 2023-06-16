Karaoğlan, Melen Çayı'na düştü! İtfaiye ekipleri müdahale ederek sudan çıkarttı!

Kurban Bayramı yaklaşmadan önce Düzce'deki hayvan pazarına getirilen tosun, kaçarak Melen Çayı'na düştü. İtfaiye ekipleri hemen müdahale ederek tosunu sudan çıkardı.

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Karaoğlan, Melen Çayı'na düştü! İtfaiye ekipleri müdahale ederek sudan çıkarttı!

Düzce Hayvan Pazarı'nda bekleyen "Karaoğlan" adlı kurbanlık, Yeni Taşköprü köyünde yer alan pazarda alıcısını bekliyordu. Ancak, sahibi olan İbrahim İnan'ın elinden kaçarak Melen Çayı'na düştü. İnan ve diğer insanlar, hayvanı sudan çıkarmak için çaba sarfetti. Ne yazık ki, bu çabalar sonuçsuz kalınca, itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, boynuzlarına bağladıkları halatlar sayesinde tosunu yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonucunda sudan çıkararak hayvan pazarına geri götürdü. İbrahim İnan, hayvanın boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı için endişelendiğini belirterek, hayvanı kurtaran itfaiye ekibine teşekkür etti. İnan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Arabaya bindirdik. Pazara satmaya getirdik. Tutamadık, zapt edemedik dereye girdi. Kurbanlık bu hayvan, canlı 500 kilogram geliyor. Nasipmiş yine bizim oldu. Derede boğulacak sandık”

Karaoğlan, Melen Çayı'na düştü! İtfaiye ekipleri müdahale ederek sudan çıkarttı!

Karaoğlan, Melen Çayı'na düştü! İtfaiye ekipleri müdahale ederek sudan çıkarttı!

Karaoğlan, Melen Çayı'na düştü! İtfaiye ekipleri müdahale ederek sudan çıkarttı!

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