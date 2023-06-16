Karaoğlan, Melen Çayı'na düştü! İtfaiye ekipleri müdahale ederek sudan çıkarttı!

Düzce Hayvan Pazarı'nda bekleyen "Karaoğlan" adlı kurbanlık, Yeni Taşköprü köyünde yer alan pazarda alıcısını bekliyordu. Ancak, sahibi olan İbrahim İnan'ın elinden kaçarak Melen Çayı'na düştü. İnan ve diğer insanlar, hayvanı sudan çıkarmak için çaba sarfetti. Ne yazık ki, bu çabalar sonuçsuz kalınca, itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, boynuzlarına bağladıkları halatlar sayesinde tosunu yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonucunda sudan çıkararak hayvan pazarına geri götürdü. İbrahim İnan, hayvanın boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı için endişelendiğini belirterek, hayvanı kurtaran itfaiye ekibine teşekkür etti. İnan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

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