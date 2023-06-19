Afrika'da Fransa'ya karşı baş kaldırı! Silahlarına el koydular!

Sudan sınırındaki üsse izinsiz giren Fransız askerlerini durduran Çad ordusunun bu olayıyla ilgili görüntüler, sosyal medyada yayıldı.

Sosyal medyadaki videoda, Çad ordusuna bağlı askerlerin silah ve ekipmanlarını alarak 5 Fransız askerini sıraya dizdiği görülüyor.

İZİNSİZ VE BELGESİZ

Çadlı bir rütbeli asker, durumu üstlerine telefonla izah ederken, "Üsse izinsiz giren ve görev yetki belgeleri olmayan Fransız askerlerini alıkoyup silahlarını aldım." şeklinde ifade kullanıyor.

Çadlı rütbeli askerin, Fransız askerlerinin tercümanına yönlendirdiği "Görev yetki belgeniz var mı?" sorusuna cevap alamaması dikkat çekiyor.

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Videoda, tercümanın Fransız askerlerinin ülkenin doğusundaki Abeche bölgesinden geldiğini söylediği duyuluyor.

Çad güvenlik kaynakları, Fransız askerlerinin üsse izinsiz girdiğini açıkladı.

Çad güvenlik kaynakları, Fransız askerlerinin Sudan sınırındaki Adre askeri üssüne görev yetki belgeleri olmadan zırhlı araçla giriş yaptığını belirtti.

SALDIRGAN BİR ŞEKİLDE YAPILDI

Fransa ordusu sözcüsü Pierre Gaudilliere de görüntülerin, 8 Haziran Perşembe günü, Çad'ın doğusundaki Abeche'de asfalt yolun bulunmadığı bölgedeki arazi keşif görevi sırasında yaşanan olaya ait olduğunu belirtti.

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Fransız askerlerinin bu görev için Çad askeri ve sivil makamlarından izin aldığını ifade eden Gaudilliere, askerlerin devriyeler tarafından durdurulduğunu ve belgelerinin kontrol edildiğini aktardı.

Gaudilliere, "Bu oldukça saldırgan bir şekilde yapıldı." diyerek, Fransız askerlerin gerekli izinlere sahip oldukları için durumun hızlı bir şekilde çözüldüğünü savundu.

Fransız askerlerinin Sudan sınırında görülmesi, bazı Twitter kullanıcıları tarafından "şüphe uyandırıcı" olarak değerlendirildi.

Bazı kullanıcılar, Fransız askerlerinin alıkonulmasının Fransız ordusunun Afrika'da "güç kaybı" yaşadığının bir göstergesi olduğunu belirtti.

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