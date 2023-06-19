26 suçtan arama kaydı olan şahıs yakalandı!

Eskişehir'de 26 farklı dosyadan aranma kaydı olan ve 28 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.

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26 suçtan arama kaydı olan şahıs yakalandı!

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, şüphe üzerine M.K. isimli şahıs durduruldu. Şahsın yapılan kimlik sorgulamasında 24'ü dolandırıcılık, 1'i hırsızlık ve 1'i hükümlü ve tutuklunun kaçması olmak üzere 26 ayrı suçtan aranma kaydının olduğu, ayrıca 28 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli şahsın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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