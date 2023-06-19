Türkiye-Galler maçı ne zaman, nerede oynanacak? Türkiye-Galler maçı bilet fiyatları ne kadar?

3-2'lik Letonya galibiyetinin ardından gözler Türkiye Milli Takımı'nda Galler maçına çevrildi. Milyonlarca maçı bekleyen futbolsever arama motorlarında Türkiye-Galler maçı ne zaman, nerede? Türkiye-Galler maçı bilet fiyatları ne kadar? sorularının cevaplarını aradı. Sizler için bu soruların cevaplarını derledik.

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Türkiye-Galler maçı ne zaman, nerede oynanacak? Türkiye-Galler maçı bilet fiyatları ne kadar?

EURO 2024 elemelerinde geçtiğimiz hafta Cuma günü Letonya'yı son dakika golüyle 3-2 deviren A Milli takımımızın sıradaki rakibi Galler. Peki Türkiye-Galler maçı ne zaman, nerede oynanacak? Türkiye-Galler maçı bilet fiyatları ne kadar? bu soruların cevapları haberimizde.

Türkiye-Galler Maçı Hangi Kanalda?

Türkiye ile Galler milli takımları arasındaki bu mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayımlanacak.

Maçın hakemi, İtalya Futbol Federasyonu'ndan Fabio Maresca olacak. Yardımcı hakemlik görevlerini ise Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni üstlenecek. Dördüncü hakemlik ise Luca Massimi tarafından yapılacak.

Milli takımımızda yer alan Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesindeki sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye-Galler maçı ne zaman, nerede oynanacak? Türkiye-Galler maçı bilet fiyatları ne kadar?

Grubun diğer maçı ise aynı gün Ermenistan ile Letonya arasında oynanacak. D Grubu'nda yer alan Hırvatistan ise bu maç gününde maç yapmayacak, yani bay geçecek.

Türkiye-Galler maçı ne zaman, nerede oynanacak? Türkiye-Galler maçı bilet fiyatları ne kadar?

Türkiye-Galler Maçı Nerede, Ne Zaman

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda gerçekleşecek olan maç, 19 Haziran Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

Türkiye-Galler Maçı Muhtemel 11

Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Salih, Hakan, Cengiz, Kerem, Barış Alper

Türkiye-Galler maçı ne zaman, nerede oynanacak? Türkiye-Galler maçı bilet fiyatları ne kadar?

Türkiye-Galler Maçı Bilet Fiyatları Ne Kadar?

Biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan, Passolig Kart ve Kağıt Bilet olarak satın alınabilecek. Passo dışında farklı sitelerden alınan biletler hususunda sorumluluk kabul edilmeyecek. Türkiye-Galler maçının bilet fiyatları 150, 250 ve 350 TL olarak belirlendi.

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