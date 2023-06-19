İstanbul'un simgelerinden "Altın Boynuz" olarak da bilinen Haliç'te suyun rengi kahverengiye döndü.

İstanbul'un önemli noktalarından biri olan "Altın Boynuz" olarak da bilinen Haliç'te suyun renginin yer yer kahverengiye dönüştüğü gözlendi. Ağırlıklı olarak ada ve çevresinde yoğunlaşan renk değişikliğiyle beraber kötü koku da yayılmaya başladı.

YAYINLAMA
Google News

İstanbul'un simgelerinden "Altın Boynuz" olarak da bilinen Haliç'te suyun rengi kahverengiye döndü. Suyunun rengi değişen Haliç, dron ile görüntülendi.

İstanbul'un önemli noktalarından biri olan "Altın Boynuz" olarak da bilinen Haliç'te suyun renginin yer yer kahverengiye dönüştüğü gözlendi. Ağırlıklı olarak ada ve çevresinde yoğunlaşan renk değişikliğiyle beraber kötü koku da yayılmaya başladı. Haliç çevresinde oturmaya veya yürüyüşe gelen vatandaşlar, kötü kokan sudan rahatsız olduklarını belirterek Haliç'in temizlenmesini istedi. Kıyıda da çöplerle kaplanan Haliç, havadan görüntülendi.

"Çok rahatsız edici bir koku"

Nurcan Öztürk, "Yukarı oturuyoruz. Çocukları havalandırmak için buraya iniyoruz. Eskiden koku yoktu. 4 ve 5 aydır bir koku hissediyoruz. Çok rahatsız edici bir koku. Özellikle sabahları yoğun bir şekilde hissediyoruz" dedi.

"Şimdi çocuklarla geldiğimizde mikrop kapar diye korkuyoruz"

Sütlüce Parkı'na gelen bir vatandaş ise "Eskiden gayet güzeldi. Yürüyüş yapıyorduk. Şimdi çocuklarla geldiğimizde mikrop kapar diye korkuyoruz. Şuan memnun değiliz. Kokudan dolayı çocukları getiremiyorum. Eskiden gayet mis gibiydi" diye konuştu.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İlyas Salman haddi aştı! Halifelerin önünde eğilmem!
İlyas Salman haddi aştı! Halifelerin önünde eğilmem!
TUSAŞ görücüye çıkarttı! Kargo İHA göreve hazır!
TUSAŞ görücüye çıkarttı! Kargo İHA göreve hazır!
İsrail'in, Filistin'de bulunan Cenin kampına yaptığı helikopterli saldırıda ölü ve yaralılar var
İsrail'in, Filistin'de bulunan Cenin kampına yaptığı helikopterli saldırıda ölü ve yaralılar var
İçişleri Bakanı Yerlikaya deprem kira yardımına ilişkin önemli açıklamalar yaptı
İçişleri Bakanı Yerlikaya deprem kira yardımına ilişkin önemli açıklamalar yaptı
Son Haberler
Burdur’da tarihi eser operasyonu
Burdur’da tarihi eser operasyonu
26 suçtan arama kaydı olan şahıs yakalandı!
26 suçtan arama kaydı olan şahıs yakalandı!
Türkiye-Galler maçı ne zaman, nerede oynanacak? Türkiye-Galler maçı bilet fiyatları ne kadar?
Türkiye-Galler maçı ne zaman, nerede oynanacak? Türkiye-Galler maçı bilet fiyatları ne kadar?
Eski Fenerbahçe kaptanı Ali Koç'u sert sözlerle eleştirdi! Golü de çıkıp Erdoğan mı atsın?
Eski Fenerbahçe kaptanı Ali Koç'u sert sözlerle eleştirdi! Golü de çıkıp Erdoğan mı atsın?
Eski Fenerbahçe kaptanı Ali Koç'u sert sözlerle eleştirdi! Golü de çıkıp Erdoğan mı atsın?
Eski Fenerbahçe kaptanı Ali Koç'u sert sözlerle eleştirdi! Golü de çıkıp Erdoğan mı atsın?
Trabzon'da bulunan Büyük Sanayi Sitesi'nin pazar günü sessizliğini pideci Ömer Usta bozuyor.
Trabzon'da bulunan Büyük Sanayi Sitesi'nin pazar günü sessizliğini pideci Ömer Usta bozuyor.
Çok Okunanlar
Aksaray Belediyesinden İşçisine en baba babalar günü kutlaması, “Baba arkanı dön”
Aksaray Belediyesinden İşçisine en baba babalar günü kutlaması, “Baba arkanı dön”
Arkeologlar, çok iyi korunmuş 3 bin yıllık kılıç buldu
Arkeologlar, çok iyi korunmuş 3 bin yıllık kılıç buldu
Son Dakika: Depremler arka arkaya geliyor, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde deprem meydana geldi
Son Dakika: Depremler arka arkaya geliyor, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde deprem meydana geldi
Trabzon'da bulunan Büyük Sanayi Sitesi'nin pazar günü sessizliğini pideci Ömer Usta bozuyor.
Trabzon'da bulunan Büyük Sanayi Sitesi'nin pazar günü sessizliğini pideci Ömer Usta bozuyor.
İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor! Kurucu isimlerden biri daha istifa etti!
İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor! Kurucu isimlerden biri daha istifa etti!
Gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına çevrildi! Zam açıklaması bekleniyor!
Gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına çevrildi! Zam açıklaması bekleniyor!
Yorumlananlar
Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul'da halkın çilesi bitmiyor "Sizin yatacak yeriniz yok"
Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul'da halkın çilesi bitmiyor "Sizin yatacak yeriniz yok"
Ali Koç resti çekti: "Adaylar, adaylığını en kısa sürede açıklasın el ele kol kola seçime gidelim"
Ali Koç resti çekti: "Adaylar, adaylığını en kısa sürede açıklasın el ele kol kola seçime gidelim"
Akşener'den Kılıçdaroğlu'na büyük sürpriz! Kulisler çalkalanıyor!
Akşener'den Kılıçdaroğlu'na büyük sürpriz! Kulisler çalkalanıyor!
Petrol'de yeni müjde! Gabar'dan 5 kat daha büyük!
Petrol'de yeni müjde! Gabar'dan 5 kat daha büyük!