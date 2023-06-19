İsrail'in, Filistin'de bulunan Cenin kampına yaptığı helikopterli saldırıda ölü ve yaralılar var

İsrail'in, Filistin'de bulunan Cenin kampına yaptığı helikopterli saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken 29 kişi de yaralandı.

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İsrail'in, Filistin'de bulunan Cenin kampına yaptığı helikopterli saldırıda ölü ve yaralılar var

İsrail'in, Filistin'de bulunan Cenin kampına yaptığı helikopterli saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken 29 kişi de yaralandı.

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Mülteci kampı hedef alındı

İsrail askerleri, bugün Filistin'in kuzeyinde bulunan Batı Şeria bölgesindeki Cenin mülteci kampını hedef aldı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, helikopterlerin kampa gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin de yaralandığı bildirildi. Bakanlık, hayatını kaybedenlerin 21 yaşındaki Khaled Azzam Darwish, 15 yaşındaki Ahmed Youssef Saqr ve 29 yaşındaki Qassam Faisal Abu Sariya olduğunu açıkladı.

Yaralananlar bir kısmı Cenin Hastanesi'nde, bir kısmının ise Al-Razi ve Ibn Sina Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ancak 5 yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

İsrail'in, Filistin'de bulunan Cenin kampına yaptığı helikopterli saldırıda ölü ve yaralılar var

Çok sayıda nokta hedef alındı

Filistin kaynaklarında İsrail ordusunun Cenin kampındaki saldırılarında gerçek mermi, ses ve gaz kapsülleri kullandığı, saldırıya İsrail helikopterlerinin de katıldığı ve çok sayıda noktayı vurduğu ifade edildi. Saldırılar sırasında Assem Abu Al-Haija ve Musab Hassan Al-Barmaki adlı iki genç ise İsrail güçleri tarafından tutuklandı.

İsrail'in, Filistin'de bulunan Cenin kampına yaptığı helikopterli saldırıda ölü ve yaralılar var

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