Batı Şeria'da İsrail 25 Filistinliyi gözaltına aldı!

İsrail askerleri, bugün sabah saatlerinde Batı Şeria'nın çeşitli şehirlerine yönelik baskınlar gerçekleştirdiğini Filistin Esirler Cemiyeti yazılı bir açıklama ile duyurdu.

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Batı Şeria'da İsrail 25 Filistinliyi gözaltına aldı!

İsrail, 25 Filistinliyi gözaltına alarak, aralarında 14'ünün Nablus'tan olduğu askerler tarafından gerçekleştirilen operasyonla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıklıkla evlere yapılan baskınlarda, İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri tutukluyor. Bölgedeki Filistin sakinlerinin baskınlara karşı tepkileri sonucunda, zaman zaman İsrail askerleriyle çatışmalar meydana geliyor.

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