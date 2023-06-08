Batı Şeria'da İsrail 25 Filistinliyi gözaltına aldı!

İsrail, 25 Filistinliyi gözaltına alarak, aralarında 14'ünün Nablus'tan olduğu askerler tarafından gerçekleştirilen operasyonla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıklıkla evlere yapılan baskınlarda, İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri tutukluyor. Bölgedeki Filistin sakinlerinin baskınlara karşı tepkileri sonucunda, zaman zaman İsrail askerleriyle çatışmalar meydana geliyor.

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