Birleşmiş Milletler İsrail'in 2023'ün başında işgal ettiği bölglerde kaç sayıda Filistinli'yi öldürdüğünü duyurduğunu açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 2023'ün başından bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da gerçekleşen olaylarda 112 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Birleşmiş Milletler İsrail'in 2023'ün başında işgal ettiği bölglerde kaç sayıda Filistinli'yi öldürdüğünü duyurduğunu açıkladı

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından hazırlanan rapor, İsrail güçlerinin 2023'ün başından itibaren işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da gerçekleştirdiği eylemler sonucunda Filistinli sivillerin hayatını kaybetmesi ve yaralanması konusunda çarpıcı veriler sunmaktadır.

Birleşmiş Milletler İsrail'in 2023'ün başında işgal ettiği bölglerde kaç sayıda filistinliyi öldürdüğünü duyurduğunu açıkladı

Binlerce yaralı

Raporda, sene başından 29 Mayıs'a kadar olan dönemde İsrail güçlerinin Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 107 Filistinliyi öldürdüğü ve 4 bin 229 Filistinlinin de yaralandığı belirtilmektedir.

Aynı raporda, fanatik Yahudi yerleşimcilerin de sene başından itibaren Filistinlilere yönelik 409 saldırı gerçekleştirdiği ifade edilmektedir. Bu saldırılar sonucunda 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 105 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşılmaktadır.

Birleşmiş Milletler İsrail'in 2023'ün başında işgal ettiği bölglerde kaç sayıda filistinliyi öldürdüğünü duyurduğunu açıkladı

Yakılan evler

Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 575 Filistinlinin evinin İsrail güçleri tarafından yıkıldığı da raporda yer alan bir diğer önemli noktadır.

Raporda ayrıca, sene başından bu yana Filistinlilerin İsrail ve Filistin topraklarındaki eylemlerinde 18 İsraillinin hayatını kaybettiği ve 111 kişinin yaralandığı bilgisi de aktarılmaktadır.

Bu veriler, bölgedeki şiddet olaylarının artması ve çatışmaların devam etmesiyle ilgili derin endişeleri ortaya koymaktadır.

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