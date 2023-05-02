İsrail'de açlık grevi yapan tutuklu Filistinli hayatını kaybetti!

İsrail'de sabah saatlerinde hayatını kaybeden Filistinli Hıdır Adnan yetkililer tarafından bilinci kapalı olarak ölü bulunduğu ele geçirildi.

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İsrail'de açlık grevi yapan tutuklu Filistinli hayatını kaybetti!

Filistinli tutuklu Adnan'ın açlık grevinin 87. gününde cezaevindeki ölümü sonrası İsrail'den ilk resmi açıklama İsrail Hapishaneler Otoritesi'nden geldi. İsrail Hapishaneler Otoritesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Tıbbi muayene ve tedavi görmeyi reddeden tutuklu (Hıdır Adnan), sabahın erken saatlerinde hücresinde bilincini yitirmiş halde bulundu." ifadelerine yer verildi.

İsrail'de açlık grevi yapan tutuklu Filistinli hayatını kaybetti!

İSRAİL GÜÇLERİ SORUMLU TUTULDU

İsrail Meclisindeki Arap parlamenter Ahmed Tibi, Adnan'ın ölümünden İsrail yönetimini sorumlu tuttu. İsrail medyasına konuşan Tibi; "Bir tutukluyu, açlık grevinin 86. gününde olmasına ve sağlık durumu kötüleşmesine rağmen hastane yerine cezaevi hücresinde tutmaya karar verenler, bu durumun onun ölümüne yol açabileceğinin farkındaydı. Buna göre, Şeyh Hıdır Adnan'ın şehit edilmesinden İsrail işgal güçleri sorumludur." ifade etti.

87 GÜNDÜR AÇLIK GREVİNDEYDİ

Filistinli tutuklu Hıdır Adnan, cezaevinde tutulmasına karşı başlattığı açlık grevini 87 gündür sürdürüyordu. Filistinli direniş grupları, Adnan'ın, bugün erken saatlerde hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İsrail'de açlık grevi yapan tutuklu Filistinli hayatını kaybetti!

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