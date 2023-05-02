İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine baskın! 75 kişi gözaltına alındı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 75 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda zararlı madde ele geçirildi.

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İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine baskın! 75 kişi gözaltına alındı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlar kapsamında uyuşturucu satan 75 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Baskınlarda 59 kilo 601 gram uyuşturucu madde ile 62 bin 716 adet hap ele geçirildi.

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine baskın! 75 kişi gözaltına alındı!

EŞ ZAMANLI BASKINLA ÇOK SAYIDA MADDE ELE GEÇİRİLDİ

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu ile ilgili kent genelinde bir dizi çalışma gerçekleştirildi. Suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 24 ila 30 Nisan tarihleri arasını kapsayan 6 günlük zaman diliminde kent genelinde bir çok farklı adrese uyuşturucu madde operasyonu gerçekleştirildi.

75 KİŞİ YAKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Eş zamanlı baskınlarda 75 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 59 kilo 601 gram uyuşturucu madde, 62 bin 716 hap, 2 kilo 28 gram kimyasal madde, 99 bin 917 lira para ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin 75’i emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine baskın! 75 kişi gözaltına alındı!

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