Edirne'de kıskançlık krizi! Eski karısının yeni kocasına kurşun yağdırdı!

Edirne'de bir kişi eski karısının yeni evlendiği kocasını görünce silahına davrandı, çalıştığı iş yerinin önünde kurşun yağmuruna tuttu.

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Edirne'de kıskançlık krizi! Eski karısının yeni kocasına kurşun yağdırdı!

Edirne’de eşinden boşanmış olan şüpheli şahıs S.C. E. eşinin yeni kocası Ö.E’nin sanayi sitesindeki çalıştığı işyerine gitti. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, eski koca S.C.E. yanında bulunan silahla yeni koca Ö.E’yi kurşun yağmuruna tutup ardından olay yerinden kaçtı.

BACAKLARINA ATEŞ ETTİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacaklarından yaralandığı öğrenilen Ö.E. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

SALDIRGAN ESKİ KOCA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay yerinden kaçan şüpheli eski kocayı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli S. C. E. silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Edirne'de kıskançlık krizi! Eski karısının yeni kocasına kurşun yağdırdı!

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