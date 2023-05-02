Hastaneden evine geldi hayatını kaybetti! Kocaeli'de 63 yaşındaki adam evinde ölü bulundu!

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Dumlupınar Mahallesi Ozan Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katında 63 yaşındaki yaşlı adam evinde eşi tarafından ölü bulundu. Dün akşam saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Sedat Yılmaz, tedavisinin ardından gece saatlerinde geldiği evinde, eşi tarafından hareketsiz yatarken bulundu.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yılmaz'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.