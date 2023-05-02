Uganda Çalışma Bakanı koruması tarafından öldürüldü!

Uganda'nın Çalışma Bakanı Albay Charles Okello Engola evinde bulunduğu sırada koruması tarafından silahla vurularak öldürüldü.

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Uganda Çalışma Bakanı koruması tarafından öldürüldü!

Uganda Çalışma, İstihdam ve Endüstriyel İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Albay Charles Okello Engola'nın, evinde bulunduğu sırada koruması tarafından silahla vurularak öldürüldüğü belirtildi. Uganda Meclis Başkanı Anita Among yaptığı açıklamada, "Bu sabah, Engola'nın koruması tarafından öldürüldüğü ve ardından korumanın kendisini de vurduğuna dair üzücü bir haber aldım. Huzur içinde yatsın." ifadelerini kullandı.

BAKAN VE KORUMA ARASINDA TARTIŞMA ÖLÜME NEDEN OLDU

İsmi açıklanmayan koruma ile Engola arasında çıkan tartışmanın nedenine ilişkin açıklama yapılmadı. Üst düzey görevlerde yer alan Albay Engola, daha önce savunma bakan yardımcılığı görevini de yürütmüştü.

Uganda Çalışma Bakanı koruması tarafından öldürüldü!

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