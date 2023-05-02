Sancaktepe'de mobilya atölyesinde büyük yangın korku yaşattı!

Sancaktepe’de Osmangazi Mahallesinde bulunan 4 katlı mobilya atölyesinde binanın çatısında saat 16.10 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
YANGIN ÇEVREDE BÜYÜK PANİK YAŞATTI
Yangın sonrası ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye araçları müdahale etti. İtfaiye ekipleri atölyedeki yangına kısa sürede söndürmeyi başardı.
BİNADA BÜYÜK HASAR OLUŞTU
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. Yangın nedeniyle binada hasar oluştu. Öte yandan, yanan atölye havadan görüntülendi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.