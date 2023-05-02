Sancaktepe'de mobilya atölyesinde büyük yangın korku yaşattı!

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle havaya yükselen kara dumanlar bölgede büyük bir paniğe neden oldu. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede kontrol altına almayı başardı.

YAYINLAMA
Google News
Sancaktepe'de mobilya atölyesinde büyük yangın korku yaşattı!

Sancaktepe’de Osmangazi Mahallesinde bulunan 4 katlı mobilya atölyesinde binanın çatısında saat 16.10 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGIN ÇEVREDE BÜYÜK PANİK YAŞATTI

Yangın sonrası ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye araçları müdahale etti. İtfaiye ekipleri atölyedeki yangına kısa sürede söndürmeyi başardı.

BİNADA BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. Yangın nedeniyle binada hasar oluştu. Öte yandan, yanan atölye havadan görüntülendi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

Sancaktepe'de mobilya atölyesinde büyük yangın korku yaşattı!Sancaktepe'de mobilya atölyesinde büyük yangın korku yaşattı!

İlgili Haberler
Edirne'de kıskançlık krizi! Eski karısının yeni kocasına kurşun yağdırdı!
Edirne'de kıskançlık krizi! Eski karısının yeni kocasına kurşun yağdırdı!
Hastaneden evine geldi hayatını kaybetti! Kocaeli'de 63 yaşındaki adam evinde ölü bulundu!
Hastaneden evine geldi hayatını kaybetti! Kocaeli'de 63 yaşındaki adam evinde ölü bulundu!
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine baskın! 75 kişi gözaltına alındı!
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine baskın! 75 kişi gözaltına alındı!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Edirne'de kıskançlık krizi! Eski karısının yeni kocasına kurşun yağdırdı!
Edirne'de kıskançlık krizi! Eski karısının yeni kocasına kurşun yağdırdı!
Hastaneden evine geldi hayatını kaybetti! Kocaeli'de 63 yaşındaki adam evinde ölü bulundu!
Hastaneden evine geldi hayatını kaybetti! Kocaeli'de 63 yaşındaki adam evinde ölü bulundu!
Denizli’de operasyon! kaçakçılık şebekeleri bir bir çökertiliyor!
Denizli’de operasyon! kaçakçılık şebekeleri bir bir çökertiliyor!
Akşam saatlerinde evden çıkan genç kız sırra kadem bastı! 18 yaşındaki Milhan’dan 11 gündür haber yok
Akşam saatlerinde evden çıkan genç kız sırra kadem bastı! 18 yaşındaki Milhan’dan 11 gündür haber yok
Son Haberler
Sancaktepe'de mobilya atölyesinde büyük yangın korku yaşattı!
Sancaktepe'de mobilya atölyesinde büyük yangın korku yaşattı!
Paralimpik okçular kampta! Heyecanla beklenen Avrupa Kupası hazırlıkları başladı
Paralimpik okçular kampta! Heyecanla beklenen Avrupa Kupası hazırlıkları başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na: Hayatı yalan! Hep fırıldaklarla dolaşıyor! 6'lı masa 11'li oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na: Hayatı yalan! Hep fırıldaklarla dolaşıyor! 6'lı masa 11'li oldu!
AK Parti gençlik kolları silah dağıtıyor iddialarına çok sert açıklama: "Rezil, çapsız, ahlaksız bir iftiradır, suç duyurusunda bulunduk"
AK Parti gençlik kolları silah dağıtıyor iddialarına çok sert açıklama: "Rezil, çapsız, ahlaksız bir iftiradır, suç duyurusunda bulunduk"
Kocaeli'nde gençlerin sokak kavgası kafeye taşındı! Ortalık savaş alanına döndü!
Kocaeli'nde gençlerin sokak kavgası kafeye taşındı! Ortalık savaş alanına döndü!
İzmir’de feci kaza! Devrilen Kamyondan dökülen kumlar, seyir halindeki otomobili yuttu!
İzmir’de feci kaza! Devrilen Kamyondan dökülen kumlar, seyir halindeki otomobili yuttu!
Çok Okunanlar
FETÖ/PDY mensuplarına 9 ilde eş zamanlı operasyon! 14 şüpheli yakalandı!
FETÖ/PDY mensuplarına 9 ilde eş zamanlı operasyon! 14 şüpheli yakalandı!
Yaygır isminin anlamı nedir, Yaygır ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaygır isminin anlamı nedir, Yaygır ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Boztaş isminin anlamı nedir, Boztaş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Boztaş isminin anlamı nedir, Boztaş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bakan Adil Karaismailoğlu Zigana Dağı tüneli açılışı öncesi bilgi verdi: Avrupa’nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli
Bakan Adil Karaismailoğlu Zigana Dağı tüneli açılışı öncesi bilgi verdi: Avrupa’nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli
Vatandaşı sevindiren haber! Doğalgaz faturaları “0” TL gelmeye başladı
Vatandaşı sevindiren haber! Doğalgaz faturaları “0” TL gelmeye başladı
Sultanbeyli'de 4 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu!
Sultanbeyli'de 4 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu!
Yorumlananlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklileri heyecanlandıran gelişme! "Maaşı 7 bin 500 liranın üstünde olan emeklilerimiz için çalışmamız sürüyor!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklileri heyecanlandıran gelişme! "Maaşı 7 bin 500 liranın üstünde olan emeklilerimiz için çalışmamız sürüyor!"
Kahreden olay! Depremde eşini ve 2 çocuğunu kaybeden öğretmen 12 yaşındaki kızını da vurarak intihar etti!
Kahreden olay! Depremde eşini ve 2 çocuğunu kaybeden öğretmen 12 yaşındaki kızını da vurarak intihar etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ankara- Sivas Hızlı Treni bir ay ücretsiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ankara- Sivas Hızlı Treni bir ay ücretsiz