Sancaktepe'de mobilya atölyesinde büyük yangın korku yaşattı! İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle havaya yükselen kara dumanlar bölgede büyük bir paniğe neden oldu. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede kontrol altına almayı başardı.