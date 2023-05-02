Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine ağır darbe! 30 kişi tutuklandı!

Gaziantep Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyon sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirirken 30 kişi tutuklandı.

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Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine ağır darbe! 30 kişi tutuklandı!

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25-1 Mayıs 2023 tarihleri arasında çok sayıda uyuşturucu operasyonu yaptı.

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine ağır darbe! 30 kişi tutuklandı!

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonlarda bin 830 adet uyuşturucu hap, 1 kilo 352 gram esrar, 110 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 kilo 636 gram metamfetamin (ateş-buz) 23 gram eroin, 1 adet tabanca ve 5 adet hassas terazi ele geçirildi.

30 KİŞİ TUTUKLANDI

Narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonlar sonucunda 208 şüpheli şahıstan 30'u tutuklandı. Diğer 178 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine ağır darbe! 30 kişi tutuklandı!

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