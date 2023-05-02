Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine ağır darbe! 30 kişi tutuklandı!

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25-1 Mayıs 2023 tarihleri arasında çok sayıda uyuşturucu operasyonu yaptı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonlarda bin 830 adet uyuşturucu hap, 1 kilo 352 gram esrar, 110 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 kilo 636 gram metamfetamin (ateş-buz) 23 gram eroin, 1 adet tabanca ve 5 adet hassas terazi ele geçirildi.

30 KİŞİ TUTUKLANDI

Narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonlar sonucunda 208 şüpheli şahıstan 30'u tutuklandı. Diğer 178 şüpheli ise serbest bırakıldı.