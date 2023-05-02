Sultanbeyli'de 4 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu! İstanbul Sultanbeyli'de 4 katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verirken kısa sürede yangın kontrol altına alındı.