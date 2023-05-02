Sultanbeyli'de 4 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu!

İstanbul Sultanbeyli'de 4 katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verirken kısa sürede yangın kontrol altına alındı.

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Sultanbeyli'de 4 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu!

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Akşemsettin Mahallesinde İbrahim Efendi Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın çatısında saat 10.00 sıralarında alevler yükseldi.

Sultanbeyli'de 4 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu!

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verirken çatıdaki yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları sonrası yangın tamamen söndürüldü.

YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar oluştu. Öte yandan yangın nedeniyle mahalleli sokağa döküldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

Sultanbeyli'de 4 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu!

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