Göl çekildi tarih gün yüzüne çıktı, Paha biçilemez 2 bin yıllık tarihi sikkeler bulundu

Unesco'nun geçici miras listesinde bulunan ve bu yıl asıl listeye girmesi beklenen Bursa'nın dünyaca ünlü tarihi kenti İznik'te sahilde dolaşan aile gölde 2 bin yıllık tarihi sikke buldu.

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Göl çekildi tarih gün yüzüne çıktı, Paha biçilemez 2 bin yıllık tarihi sikkeler bulundu

Unesco'nun geçici miras listesinde bulunan ve bu yıl asıl listeye girmesi beklenen Bursa'nın dünyaca ünlü tarihi kenti İznik'te sahilde dolaşan aile gölde 2 bin yıllık tarihi sikke buldu.

İznik gölünde uzun süredir yaşanan çekilme daha önceleri suyun zemininde bulunan tarihi bazilikanın göl suyunun üzerine çıkmasına vesile olmuştu. Çekilmeyle birlikte suyun dibinde bulunan tarihi sikkeler de vatandaşlar tarafından bulunmaya başlandı. Daha öhce Zeytin ve üzüm bağlarında görülmeye alışık olunan tarihi sikkelerin göl tabanından da çıkması İznik'in her yerinden tarih fışkırıyor sözünü doğruladı.

Göl çekildi tarih gün yüzüne çıktı, Paha biçilemez 2 bin yıllık tarihi sikkeler bulundu

GÖL ÇEKİLDİ TARİH GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

2014 yılında bir helikopter gezisinde keşfedilen ve dünyanın en önemli 10 buluşu arasında gösterilen Bazilika'nın su yüzeyine çıktığı bölgede eşi ve çocukları ile yürüyüş yapan İsmail Yıldırım, eşinin suyun içerisinde farlayan iki cisim olduğunu farketmesi üzerine su içerisindeki nesneleri eline aldı. Cisimlerin tarihi sikke olduğunu ve birinin üzerinde Hazreti İsa figürü ile kabartma yazılar olduğunu farketti.

Göl çekildi tarih gün yüzüne çıktı, Paha biçilemez 2 bin yıllık tarihi sikkeler bulundu

İZNİK GÖLÜNDE TARİHİ SİKKELER BULUNDU

Bulduğu paralar ile İznik Arkeoloji Müzesinin yolunu tutan Yıldırım çifti buldukları sikkeleri müze müdürlüğüne teslim etti. Sikkeleri inceleyen müze yetkilileri Hazreti İsa'nın figürü olan paranın 9. yüzyıl diğer paranın ise Hellenistik dönemine ait olduklarını belirtti.

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KAYNAK: İHA

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