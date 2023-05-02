FETÖ/PDY mensuplarına 9 ilde eş zamanlı operasyon! 14 şüpheli yakalandı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PYD mensuplarının kamu kurumlarında yer almalarını sağlayan 14 şüpheliyi 9 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonlarla göz altına aldı.

YAYINLAMA
Google News
FETÖ/PDY mensuplarına 9 ilde eş zamanlı operasyon! 14 şüpheli yakalandı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının kamu kurumlarında yer almalarını sağlayan14 şüpheliye ilişkin Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon yapılmasına ve gözaltı kararı verildi.

FETÖ/PDY mensuplarına 9 ilde eş zamanlı operasyon! 14 şüpheli yakalandı!

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA BASKIN

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün adalet teşkilatı yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve örgüt üyelerinin kamu kurumlarına yerleştirilmesini sağladıkları tespit edilen 5’i görevde, 1’i ihraç ve 8 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında Ankara merkezli 9 ilde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca gözaltı kararı verildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere devam edildiği bildirildi.

FETÖ/PDY mensuplarına 9 ilde eş zamanlı operasyon! 14 şüpheli yakalandı!

İlgili Haberler
Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine ağır darbe! 30 kişi tutuklandı!
Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine ağır darbe! 30 kişi tutuklandı!
Tuzla’da tersane yangını! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi!
Tuzla’da tersane yangını! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi!
Marmaray'da büyük panik! Yenikapı istasyonunda intihar girişimi yaşandı!
Marmaray'da büyük panik! Yenikapı istasyonunda intihar girişimi yaşandı!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Göl çekildi tarih gün yüzüne çıktı, Paha biçilemez 2 bin yıllık tarihi sikkeler bulundu
Göl çekildi tarih gün yüzüne çıktı, Paha biçilemez 2 bin yıllık tarihi sikkeler bulundu
Tuzla’da tersane yangını! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi!
Tuzla’da tersane yangını! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi!
Marmaray'da büyük panik! Yenikapı istasyonunda intihar girişimi yaşandı!
Marmaray'da büyük panik! Yenikapı istasyonunda intihar girişimi yaşandı!
DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin El Kureyşi intihar yeleğini patlattığı görüntüler ortaya çıktı!
DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin El Kureyşi intihar yeleğini patlattığı görüntüler ortaya çıktı!
Son Haberler
Sultanbeyli'de 4 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu!
Sultanbeyli'de 4 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu!
CHP İzmir mitingi için olay gönderme! "6'sı 7'si toplandı, 2018 yılındaki Muharrem İnce mitingi kadar kişiyi toplayamadılar"
CHP İzmir mitingi için olay gönderme! "6'sı 7'si toplandı, 2018 yılındaki Muharrem İnce mitingi kadar kişiyi toplayamadılar"
FETÖ/PDY mensuplarına 9 ilde eş zamanlı operasyon! 14 şüpheli yakalandı!
FETÖ/PDY mensuplarına 9 ilde eş zamanlı operasyon! 14 şüpheli yakalandı!
Gözü yaşlı anneden evladına "Oğlum eğer beni görüp duyuyorsan dön, gel artık"
Gözü yaşlı anneden evladına "Oğlum eğer beni görüp duyuyorsan dön, gel artık"
Mardin'de terörle mücadele kapsamında 9 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi!
Mardin'de terörle mücadele kapsamında 9 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Milli muharip uçağının adı 'Kaan'!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Milli muharip uçağının adı 'Kaan'!
Çok Okunanlar
Yaygır isminin anlamı nedir, Yaygır ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yaygır isminin anlamı nedir, Yaygır ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Boztaş isminin anlamı nedir, Boztaş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Boztaş isminin anlamı nedir, Boztaş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Soydaş isminin anlamı nedir, Soydaş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Soydaş isminin anlamı nedir, Soydaş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Neziye isminin anlamı nedir, Neziye ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Neziye isminin anlamı nedir, Neziye ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklileri heyecanlandıran gelişme! "Maaşı 7 bin 500 liranın üstünde olan emeklilerimiz için çalışmamız sürüyor!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklileri heyecanlandıran gelişme! "Maaşı 7 bin 500 liranın üstünde olan emeklilerimiz için çalışmamız sürüyor!"
Yerli otomobil Togg aracı hak sahiplerinin evlerine götürülüp teslim edildi.
Yerli otomobil Togg aracı hak sahiplerinin evlerine götürülüp teslim edildi.
Yorumlananlar
Kahreden olay! Depremde eşini ve 2 çocuğunu kaybeden öğretmen 12 yaşındaki kızını da vurarak intihar etti!
Kahreden olay! Depremde eşini ve 2 çocuğunu kaybeden öğretmen 12 yaşındaki kızını da vurarak intihar etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ankara- Sivas Hızlı Treni bir ay ücretsiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ankara- Sivas Hızlı Treni bir ay ücretsiz