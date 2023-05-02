FETÖ/PDY mensuplarına 9 ilde eş zamanlı operasyon! 14 şüpheli yakalandı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının kamu kurumlarında yer almalarını sağlayan14 şüpheliye ilişkin Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon yapılmasına ve gözaltı kararı verildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA BASKIN

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün adalet teşkilatı yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve örgüt üyelerinin kamu kurumlarına yerleştirilmesini sağladıkları tespit edilen 5’i görevde, 1’i ihraç ve 8 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında Ankara merkezli 9 ilde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca gözaltı kararı verildi.

Haberin Devamı

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere devam edildiği bildirildi.