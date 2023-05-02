FETÖ/PDY mensuplarına 9 ilde eş zamanlı operasyon! 14 şüpheli yakalandı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının kamu kurumlarında yer almalarını sağlayan14 şüpheliye ilişkin Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon yapılmasına ve gözaltı kararı verildi.
EŞ ZAMANLI OPERASYONLA BASKIN
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün adalet teşkilatı yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve örgüt üyelerinin kamu kurumlarına yerleştirilmesini sağladıkları tespit edilen 5’i görevde, 1’i ihraç ve 8 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında Ankara merkezli 9 ilde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca gözaltı kararı verildi.
ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI
12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere devam edildiği bildirildi.