Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birilerinin elleriyle kalp yapmayı öğrenmesi 40 gün sürdü! Peki biz o sırada neler yaptık?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, Birilerinin elleriyle kalp yapmayı öğrenmesi 40 gün sürdü Peki biz o sırada neler yaptık? sözleriyle bir video yayımladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birilerinin elleriyle kalp yapmayı öğrenmesi 40 gün sürdü! Peki biz o sırada neler yaptık?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı video paylaşımında "Birilerinin elleriyle kalp yapmayı öğrenmesi 40 gün sürdü peki biz o sırada neler yaptık" diyerek 40 gün içerisinde yapılan yatırımları paylaştı.

40 GÜN İÇERİSİNDE AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLEN YATIRIMLAR

1 dakika 45 saniye süren video Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'ndaki pilot kıyafetleriyle yürüdüğü görüntülerle başlıyor. İnsansız Hava Aracı ANKA- 3, Milli Muharip Uçağı KAAN ve ATAK -2 helikopterinin görüntülerinin yer aldığı videoda restore edilen Seddülbahir Kalesi, Gelibolu-Eceabat Yolu, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Başakşehir-Kayaşehir ile AKM-Gar-Kızılay metro hatlarının, Bağcılar'da 97 proje ve hizmetin, Pendik'te 168 projenin, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Camisi'nin görüntüleri bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birilerinin elleriyle kalp yapmayı öğrenmesi 40 gün sürdü Peki biz o sırada neler yaptık?

KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ VE BOR KARBÜR TESİSİ DE VİDEODA YERİNİ ALDI

Videoda ayrıca Kocaeli'de toplam 2,3 milyar liralık projelerin ve bin 300 Yataklı Şehir Hastanesi'nin, Bandırma'da ilk bor karbür tesisinin, İstanbul Finans Merkezi'nin, Eskişehir'de Nadir Toprak Elementleri Tesisi ile 99 projenin ve Afyonkarahisar Müzesi'nin açılışının yapıldığı görüntüler de yer alıyor.

SAVUNMA SANAYİ UÇAKLARI DA YERİNİ ALDI

TCG Anadolu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girdiğine, üç yeni fırkateynin sac kesiminin yapıldığına, Altay Tankı'nın TSK'ya teslim edildiğine, ilk yerli gözlem uydusu İMECE'nin uzaya fırlatıldığına, yerli uçak HÜRJET'in ilk kez uçurulduğuna, Gökbey Helikopteri'nin yerli motor ile havalandığının gösterildiği videoda, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltildiği, Karadeniz doğal gazının devreye alındığı, elektrikte yüzde 15 indirim yapıldığı, 24 bin 500 sağlık çalışanı alım müjdesinin duyurulduğu, engelli öğretmen atamalarının yapıldığı da anlatıldı.
Önemli projelerin gösterildiği video kısa süre içerisinde binlerce kişi tarafından beğenilirken videonun görüntülenmesi milyonlara ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birilerinin elleriyle kalp yapmayı öğrenmesi 40 gün sürdü Peki biz o sırada neler yaptık?

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