Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na: Hayatı yalan! Hep fırıldaklarla dolaşıyor! 6'lı masa 11'li oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya mitinginde vatandaşlarla bir araya geldi. Erdoğan vatandaşlara seslenirken Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulundu. Millet İttifakı'nın HDP ile ittifakını eleştiren Erdoğan 6'lı masanın 11 ortağı olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun tıpış tıpış gidip oy vereceksiniz sözlerine ilişkin; "Bunların derdi Türkiye'yi en az yarım asır daha kendine gelemeyecek bir bataklığa saplamaktır" dedi.

"TÜRKİYE BÖYLE BİR OYUNU ASLA HAK ETMİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan 6'lı masanın 11 ortak adayı olduğunu ifade ederek; "Masanın altındaki gizli ortak HDP de bu cümbüşteki yerini aldı. Ortak sayısını 9'a çıkardılar. Milletin yeminli düşmanları PKK ve FETÖ durur mu? Onlar da seslerini çıkardılar. Oldu mu size 11 ortak. Ağlanacak halimize gülüyoruz. Türkiye böyle bir oyunu asla hak etmiyor. Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı aday olarak karşımıza diken bir mekanizma var." dedi.

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"HAYATI YALAN! HEP FIRILDAKLARLA DOLAŞIYOR"

Erdoğan hapiste bulunan HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın hapisten çıkarılacağını vaade eden Millet İttifakına ilişkin; "Ne diyordu bay Kemal tıpış tıpış gidip oy vereceksiniz. Bunların derdi Türkiye'yi en az yarım asır daha kendine gelemeyecek bir bataklığa saplamaktır. Ama başaramayacaklar. İzlediniz, terörist Selo Diyarbakır'da 51 kardeşimizin ölümüne neden oldu. Selo cezaevinde... Ne diyorlar Selo'yu çıkaracağız. Bay bay Kemal demek ki parlamentoda yaptığı görüşme işte buydu. Açıklayabildi mi? Açıkla dedik kaç kere, açıklayamaz. Her şey fırıldak. Hayatı yalan. Hep fırıldaklarla dolaşıyor. 14 Mayıs'ta benim aziz milletim bu yalana evet demeyecek. Ana kademe, kadın kolları, gençler şu 10 günde durmak yok. Cumhur İttifakı olarak sandıkları patlatmaya var mıyız?" ifade etti.