İsrail, insanlık dışı davranışlarına devam ediyor, iki aydır alıkoyduğu Filistinli gencin cenazesini yarın teslim edecek

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'daki zulmü devam ediyor, bir Yahudi yerleşimci tarafından öldürülen 21 yaşındaki Filistinlinin cenazesini 2 ay aradan sonra yarın teslim edeceği açıklandı.

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İsrail, insanlık dışı davranışlarına devam ediyor, iki aydır alıkoyduğu Filistinli gencin cenazesini yarın teslim edecek

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Yahudi yerleşimci tarafından öldürülen 21 yaşındaki Filistinlinin cenazesini 2 ay aradan sonra yarın teslim edeceği açıklandı.

İSRAİL, ÖLDÜRÜP ALIKOYDUĞU GENCİ İKİ AY SONRA TESLİM EDİYOR

Filistin Sivil İşler Genel Kurulundan yapılan açıklamada,10 Mart'ta Yahudi bir yerleşimci tarafından öldürülen Filistinli Abdulkerim Bedii eş-Şeyh'in naaşının, yarın sabah Kalkilya kentinden teslim alınacağı kaydedildi.

İsrail ordu radyosunun haberine göre de İsrail Savunma Bakanı Yaov Gallant, Filistinlinin naaşının yarın teslim edileceğini doğruladı.

İsrail, insanlık dışı davranışlarına devam ediyor, iki aydır alıkoyduğu Filistinli gencin cenazesini yarın teslim edecek

YAHUDİ YERLEŞİMCİ TARAFINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İsrail'in yaklaşık 2 aydır cenazesini alıkoyduğu Filistinli genç, 10 Mart'ta Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kenti yakınlarında bir Yahudi yerleşimci tarafından vurularak öldürülmüştü.

İsrail'in 2015 yılından bu yana 137 Filistinlinin cenazesini alıkoyduğu, 256 Filistinlinin de "Rakamlar Mezarlığı"na defnedildiği biliniyor.

İsrail, ailesine teslim etmediği Filistinlilerin naaşını, "Rakamlar Mezarlığı" adı verilen ve üzerinde isimler yerine yalnızca sayıların bulunduğu mezarlara defnediyor.

KAYNAK: AA

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