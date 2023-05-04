İsrail, insanlık dışı davranışlarına devam ediyor, iki aydır alıkoyduğu Filistinli gencin cenazesini yarın teslim edecek İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'daki zulmü devam ediyor, bir Yahudi yerleşimci tarafından öldürülen 21 yaşındaki Filistinlinin cenazesini 2 ay aradan sonra yarın teslim edeceği açıklandı.